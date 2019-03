Dörpen. Mit der bundesweiten Kampagne „Einfach unverzichtbar“ soll die Bedeutung der örtlichen Apotheken hervorgehoben werden. Auch in der Samtgemeinde Dörpen findet die Aktion Anklang. In den Gemeinden Börger oder Lorup ist die Apothekensituation hingegen schon länger verfahren.

Im gesamten Bundesgebiet machen sich Lokalpolitiker für die Aktion zum Erhalt der öffentlichen Apotheken vor Ort stark – sowohl im ländlichen als auch im urbanen Bereich. „Derzeit sind es 39 Teilnehmer und es kommen laufend neue hinzu“, sagt Anke Witte, die die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Landesapothekerverband Niedersachsen leitet.

In Niedersachsen verleihen bisher fünf Bürgermeister der Kampagne ein Gesicht. Aus dem Emsland ist neben Meppens unabhängigem Bürgermeister Helmut Knurbein auch Hermann Wocken, Bürgermeister der Samtgemeinde (SG) Dörpen, dabei. „Das ist eine tolle Aktion, denn auch im Emsland müssen wir darauf achten, dass wir unsere Apotheken behalten“, erklärt Wocken. In seinem Verantwortungsgebiet gibt es aktuell drei Apotheken.

Zahl der Apotheken um zehn Prozent gesunken

Zwei davon, eine in Heede und eine in Dörpen, werden von Ulf Siuts, betrieben. Siuts, Vorstandsmitglied des Landesapothekerverbands und Vorsitzender des Bezirks Emsland, erläutert die Problematik, die der Kampagne zugrunde liegt: „Bundesweit und auch in Niedersachsen hat sich die Zahl der Apotheken seit dem Jahr 2009 um zehn Prozent reduziert.“

Die Ursachen für diesen Rückgang seien vielfältig: Fehlende Zukunftssicherheit, Schwierigkeiten bei der Findung von Nachfolgern, Leistungen, die nicht ausreichend vergütet werden, Not- und Wochenenddienste sowie die Umwälzungen durch die Digitalisierung und der Online-Versand von Medikamenten.

Schließungen in Börger und Lorup

Mit dem Apothekensterben musste man auch in Börger und Lorup leidvolle Erfahrungen machen. In den beiden zweitgrößten Gemeinden ihrer jeweiligen Samtgemeinde gibt es seit 2017 keine eigene Apotheke mehr. „Wir hatten ein paar Gespräche, aber da ist nichts dabei herumgekommen“, berichtet Johannes Müller, Gemeindedirektor in Börger, über die seit August 2017 unveränderte Situation bezüglich der Hümmling-Apotheke. Die Gemeinde versprach einem potenziellen neuen Apotheker sogar einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro.

Die Börgeraner wickeln ihre Rezepte weiterhin über einen Rezeptbriefkasten ab, der von den Apothekern aus Sögel betrieben wird. Per Kurier erhalten die Menschen dann ihre Medikamente. „Das wird auch ganz gut angenommen“, so Müller. Doch es geht etwas verloren: „Die Botenlieferung ist einfach nicht die gleiche Gesundheitsversorgung wie eine örtliche Apotheke“, betont Siuts, der vor allem die Bedeutung der Beratungsgespräche hervorhebt.

Ein ähnliches Bild wie in Börger stellt sich auch in der Gemeinde Lorup dar: Wenige Monate nach der Schließung der Hümmling-Apotheke ging der Inhaber der Loruper Laurentius-Apotheke in Ruhestand – ein Nachfolger wurde nicht gefunden. Mittlerweile sei das ehemalige Apotheken-Gebäude verkauft, erklärt Lorups Bürgermeister Wilhelm Helmer auf Nachfrage unserer Redaktion.

Neuigkeiten bezüglich einer neuen Apotheke in Lorup gebe es nicht: „Wir bemühen uns nach wie vor, aber die Resonanz ist ganz, ganz schwach“, sagt Helmer. Auch in der nördlichsten Gemeinde der SG Werlte ist die Abwicklung über Rezeptbriefkasten und Botendienst zur Normalität geworden. Hier wird die Versorgung von Apotheken aus Werlte und Esterwegen übernommen.

Siuts: Möchten keine Almosen vom Staat

„Die große Politik wird natürlich in Berlin gemacht, aber jeder Unterstützer unserer Idee hilft uns, um der Politik zu zeigen: Hier ist ein Problem, hier wird zu wenig getan“, schildert Siuts. „Wir möchten keine Almosen vom Staat, sonder nur die Sicherheit, dass die Apotheken eigenständig bestehen können. Nur so ist eine verlässliche Gesundheitsversorgung sicherzustellen.“

Dass das Problem des Apothekensterbens in den kommenden Jahren weiter zunehmen könnte, verdeutlicht ein Blick auf die Altersstruktur der Apothekenleiter: 13 der 79 öffentlichen Apotheken im Emsland werden von Apothekern geführt, die 65 Jahre und älter sind. Und die Suche nach Nachfolgern stellt sich Siuts zufolge zunehmend schwieriger dar.

Wocken betont, er habe nach der Anfrage von Siuts nicht lange überlegt und seine Teilnahme an der Kampagne sofort zugesagt. „Ich bin gerne bereit, aus Überzeugung für das Projekt zu werben. Denn wenn es so weitergeht, laufen wir auf dem Land auf eine Unterversorgung hinaus“, mahnt der SG-Bürgermeister. Politisch wolle man sich „bei der Gesundheitsversorgung massiv einbringen“, so Wocken weiter. Die drei Apotheken in der SG Dörpen gelte es unbedingt zu halten.