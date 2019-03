Walchum. 18 Sportabzeichen hat der Sportverein SG Walchum-Hasselbrock an seine Mitglieder vergeben.

Nachdem die Beteiligten im Alter zwischen sechs und 49 Jahren in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination auf der Sportanlage in Dersum ihr Können unter Beweis stellten, überreichten Klaus Fehrmann und Andrea Benker von der SG Walchum-Hasselbrock drei bronzene, acht silberne und sieben goldene Ehrennadeln mit den dazugehörigen Urkunden an die Absolventen. Zusätzlich erfreuten sich zwei Familien des Familiensportabzeichens. „Wir danken dem Sportverein Grün-Weiß Dersum für das Nutzen derer Anlagen, die zum Erhalt des Sportabzeichens erforderlich sind. Unser Sportverein würde sich freuen, wenn im kommenden Jahr noch mehr Mitglieder das Sportabzeichen ablegen möchten“, teilte Fehrmann bei der Überreichung der Abzeichen mit.