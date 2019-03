Heede. Die Gemeinde Heede soll Fördergeld für gleich zwei Projekte bekommen: für eine Umkleide an der neuen Sporthalle und für ein neues Sanitärgebäude am Heeder See. Sicher ist der Geldfluss allerdings noch nicht.

Denn derzeit wartet die Gemeinde noch auf die Bescheide. Und die sollen vom Amt für regionale Landesentwicklung (ARL) kommen, das über das Ja oder Nein zu den Förderungen entscheidet. "Das Planungsbüro kann die Ausschreibungsunterlagen vorbereiten", sagte Bürgermeister Antonius Pohlmann (CDU) dennoch in der Ratssitzung. Das Umkleidegebäude an der Sporthalle wird als Teil der Dorfentwicklung gefördert und soll zwischen der neuen Halle und der bestehenden Tribüne an den Sportplätzen errichtet werden.

Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro?

Auf dem Gelände zwischen der Pfarrer-Vehmeyer-Straße und der Kirchstraße ist derzeit der Neubau der Turnhalle in Arbeit. "Wir müssen jetzt zügig den Vorplatz nachschieben", sagte er zum Stand der Arbeiten dort. Ansonsten sei bald die Halle fertig, der Zugang aber nicht. Die Gesamtkosten für die Halle belaufen sich auf 2,3 Millionen Euro. Für die Einfeld-Halle wurden Fördermittel aus einem älteren Antrag als Teil der Dorfentwicklung bewilligt: 500.000 Euro. Die Gesamtkosten für die neue Umkleide sowie die Gestaltung der Außenanlagen wie Parkplätzen belaufen sich insgesamt auf 960.000 Euro. Beantragt sind Zuschüsse vom ARL in Höhe von 500.000 Euro und weitere 132.000 Euro vom Landkreis.

Noch bis Jahresende in der Dorferneuerung

Zum Jahresende wird die Gemeinde Heede aus der Dorferneuerung ausscheiden, sagte Pohlmann. "Wir sind in den elf Jahren sehr positiv bedacht worden." Es seien alle Projekte umgesetzt worden, "die wir uns vorgestellt haben". Ratsherr Hermann Krallmann (SPD/FDP-Gruppe) dankte Pohlmann für seinen Einsatz und bezeichnete die Phase der Dorfentwicklung in Heede als "Lehrstück für andere Gemeinden". Allerdings, so Pohlmann, gehört zur Umsetzung auch eine Gegenfinanzierung. "Wir waren in den Jahren gut gesegnet", sagte er. Daran scheitere es bei manchen Kommunen. Der Rat hat einstimmig beschlossen, dass Pohlmann ermächtigt wird, die nötigen Arbeiten in Auftrag zu geben, sobald ein positiver Bescheid vorliegt.









Als letzte Maßnahme der Dorferneuerung soll eine sogenannte multifunktionale Gebäudeeinheit am Heeder See enstehen. Die Sanitäreinrichtung soll den jetzigen Container ersetzen, was Pohlmann als "dringend nötig" bezeichnete. Darin sind derzeit Toiletten untergebracht. Architekten für die Baumaßnahme sind bereits beauftragt, so der Bürgermeister. Vorgesehen ist nach einer Förderzusage ein zweigeteiltes Gebäude das durch eine Überdachung verbunden ist. Der vorliegende Plan sieht vor, dass das Gebäude eine Art Eingang vom Parkplatz zum See darstellt. Auf der einen Seite sollen Toiletten und Duschen sowie ein Behinderten-WC untergebracht sein. Der andere Gebäudeteil bietet Platz für einen Kiosk und eine Tourismus-Info, möglicherweise auch einen Tretbootverleih wie Pohlmann sagte.Für den Neubau sind rund 264.000 Euro veranschlagt, die vom ARL mit 140.000 Euro und vom Landkreis mit 52.000 Euro bezuschusst werden könnten.