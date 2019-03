Neulehe. Der Förderverein der Kindertagesstätte St. Marien in Neulehe hat im vergangenen Jahr rund 1000 Euro Fördergelder ausgeschüttet. Das wurde auf der Generalversammlung in Neulehe bekannt gegeben.

Wie die stellvertretenden Vorsitzende Michaela Gansefort in Vertretung für die Vorsitzende Sandra Einsfelder berichtete, gab es in den vergangenen Monaten einige Aktionen, bei denen Spielzeuge an die Kindergartenkinder verteilt wurden, darunter auch ein Spielhaus. Darüber hinaus seien mehrere Busfahrten finanziert worden. Außerdem übergab der Verein einen Zug, der bei der Sparkasse gewonnen wurde. Die Weihnachtsmärkte in Lehe und Neulehe nutzte der Förderverein, der momentan 46 Mitglieder zählt, um weiter Geld für die Kinder zu sammeln. Sie verkauften Pommes sowie Waffeln.

Vorstand neu gewählt

Den Vorstand des Fördervereins verließ Kerstin Behrens. Für den freigewordenen Posten der Schriftführerin wurde Birgit Hegemann gewählt. Vera Butterweck-Kruse gab ihren Posten als Kassenwartin an Melanie Hegemann weiter. Michaela Gansefort wurde als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. Zu Beisitzern wurden Sebastian Mescher, Maike Zumsande und Denise Winkelmann ernannt.

Lehes Bürgermeister Johann Mardink dankte dem Verein für seine geleistete Arbeit: „Ihr habt eine wichtige Aufgabe für den Kindergarten, der uns allem am Herzen liegt.“ Mardink sprach auch das Thema Busfahrten an. Für die Kinder über drei Jahre wurden die Busfahrten von Lehe nach Neulehe zwischen der Gemeinde und den Eltern geteilt. Dabei sei der Beitrag erhöht worden. Es muss laut Mardink eine Regelung gefunden werden. Nun soll ein runder Tisch gebildet werden, um das Problem zu lösen.

Kindergartenleiterin Marion Eikens lobte den Verein mit den Worten: „Wir sind eine kleine Gemeinde mit einer großen Einrichtung. Ohne den Förderverein würden wir es nicht schafften.“