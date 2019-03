Kluse. Ein Auffahrunfall mit einem Linienbus hat sich am frühen Freitagnachmittag in Kluse (Samtgemeinde Dörpen) ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei wurden mehrere Personen verletzt.

Der Linienbus, in dem sich bis auf den Fahrer keine weiteren Mitfahrer befanden, fuhr gegen 14.25 Uhr in Höhe Pollertstraße auf einen Pkw auf, heißt es von der Polizei Papenburg auf Nachfrage. In diesen Pkw, der sich quer zur Gegenfahrbahn gestellt hatte, fuhr dann ein weiteres Fahrzeug hinein, das in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Die Polizei geht von mindestens vier verletzten Personen aus, lebensgefährlich verletzt worden scheint aber niemand.

Die B70 ist in Höhe Kluse/Steinbild derzeit für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr leitet den Verkehr großräumig um. Es kommt also zu Verkehrsbehinderungen.





Wir aktualisieren den Beitrag, sobald wir weitere Informationen erhalten.