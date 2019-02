Wippingen. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Trecker und einem Auto in Wippingen ist eine Person verletzt worden. Das teilt die Feuerwehr der Samtgemeinde (SG) Dörpen mit.

Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr in Höhe des Ortsausgangs in Richtung Werpeloh. Zur Unfallursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

Bei dem Zusammenprall kippte der Trecker auf die Seite. Der Fahrer des Treckers wurde laut Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben.

Alarmiert worden war die Freiwillige Feuerwehr Kluse. Sie fing auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme sowie der Straßensperrung. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Leuten im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.