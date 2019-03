Heede. In der Ratssitzung der Gemeinde Heede hat Bürgermeister Antonius Pohlmann (CDU) den Plan zur Gestaltung des neuen Umfeldes an der Grundschule, die derzeit erweitert wird, vorgestellt. Der Rat hat selbigen einhellig abgesegnet.

Mittig über den Schulhof soll, so Pohlmann, eine Alle verlaufen, gesäumt von acht neu gepflanzten Bäumen. An dem einen Ende führt sie in den Haupteingang der Schule, am anderen Ende ist die Bushaltestelle vorgesehen. Der Standort wurde in der Sitzung als positiv eingeordnet, weil das Ein- und Aussteigen damit abseits der Kolpingstraße vonstatten gehe und damit die Sicherheit erhöhe.

Ebenfalls nahe der Allee ist der Fahrradabstellbereich vorgesehen – ein Platz, den Ratsherr Otto Flint (CDU) als "sehr gut" einordnete. Auch dieser Standort, mit einer Größe von etwa fünf mal zwölf Metern, komme der Sicherheit der Kinder zugute.

Mehr als 30 Parkplätze an der Schule

Neu ist die Anzahl der Parkplätze. In der ersten Planung seien es weniger gewesen, sagte der Bürgermeister. Allerdings sei die Parksituation aktuell schwierig. "Jetzt wird etwas mehr Grün geopfert." Die Anzahl der Plätze steige auf mehr als 30. Was Ratsherr Alexander von Hebel (CDU) als positiv wertete, bezeichnete Ratsfrau Antje Siuts als "gigantisch viel". Pohlmann allerdings entgegnete, dass dies "der ausdrückliche Wunsch der Schulleitung" gewesen sei.

Ebenfalls Teil der Planung ist ein sogenanntes "grünes Klassenzimmer", das eventuell nördlich der Allee entstehen soll, wie Pohlmann erklärte. Grünes Klassenzimmer bedeute "Unterricht draußen". "Das ist bei der Schulleitung gut angekommen." Auf der gegenüberliegenden Seite und damit südlich der Allee ist der Spielplatz und das Aufstellen von Kleingeräten vorgesehen. Am neuen Klassentrakt, der künftig Platz für drei weitere Klassen bietet, ist eine Kletterwand angedacht. Der bereits bestehende Sandberg bleibt erhalten, ebenso ein DFB-Minispielfeld. Die Fläche dort soll um ein Klettergerüst ergänzt werden.

Multifunktionsraum nicht in diesem Jahr

Gesprächsthema im Rat war außerdem ein Multifunktionsraum für Schule und Kindergarten, der nach Aussage von Hermann Krallmann (SPD/FDP-Gruppe) vor einem Jahr mit Eltern besprochen worden sei. Der sei damals zeitnah angedacht gewesen. "An der Umsetzung hat sich gar nichts geändert", sagte Pohlmann. "Wir haben den Eltern den Raum versprochen", sagte Flint. "Wir werden den zeitnah bauen, aber nicht dieses Jahr.





Anzeige Anzeige

Anfang September 2018 setzten die an den Planungen Beteiligten zum ersten Spatenstich für die Erweiterung der Grundschule an. Neben den drei neuen Klassenräumen entstehen eine Mensa, die auch als Aula genutzt werden kann. Beides wird an das bestehende Schulgebäude aus den 1950er Jahren, das ebenfalls saniert werden soll, gesetzt. Die Kosten für die Samtgemeinde als Trägerin belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro.