Heede. Ein Privatkonzert im eigenen Wohnzimmer? Absolut machbar, seit der Heeder Holzingenieur und angehende Diakon Reinhard Wilkens sein Projekt "Rent A Band" auf die Beine gestellt hat. Klar geht es dabei um die Musik, zentral aber ist auch die Begegnung von Menschen, die sich bestenfalls vorher nicht kennen.

"Ich spiele die Strophe und die Bridge", sagt Reinhard Wilkens während der Probe im Heeder Gemeindehaus . Musiker unter sich. Wilkens sitzt auf einer Cajon, einer Kistentrommel, und ist auch sonst für das Schlagwerk in der Band zuständig. Gemeinsam mit seinen fünf Bandkollegen übt er an diesem Tag für die künftigen gemeinsamen Auftritte in privaten Wohnungen.









"Ich mache das erste Mal keine Kirchenmusik", sagt Bassist Axel Rindler. Der Glaube ist auf eine Art für alle das verbindende Thema. Und die Neugier auf das Projekt. Es geht neben der Musik um die Begegnung. "Ich fand das sehr spannend", sagt Kathrin Brockmann, Gitarristin. "Die Abende sind nicht planbar." Die Band trifft auf Unbekannte und umgekehrt.











Die Fäden der insgesamt sieben laufen bei Wilkens zusammen. Er brauchte ein Projekt für seine nebenberufliche Diakon-Ausbildung. Dann kam ihm die Idee, weil er Dinge um sich herum wahrgenommen hat. "Die Vereine gehen mehr oder weniger ein", sagt er. Das sei in Heede besonders stark zu beobachten. Leute haben keine Ressourcen mehr, keine Zeit, keiner will sich mehr engagieren, sich dauerhaft an ein Amt binden, sagt er und sieht das auch im Kirchlichen. "Die Leute schaffen es, zur Kirche zu gehen und nicht miteinander zu reden." Wilkens ist damit nicht einverstanden.





"Ich glaube, das Thema ist brennender, als es wahrgenommen wird" Reinhard Wilkens





Die Gemeinden würden kleiner, trotzdem fehle die Begegnung. "Wichtig ist, dass die Menschen sich angucken, sehen, wie es dem anderen geht", meint Wilkens. Vereinzelung etwa zeige sich auf dem Land zwar nicht so stark wie in der Stadt, für greifbar hält er sie dort dennoch.

Sein Projekt soll helfen, dass Menschen aufeinandertreffen, die es sonst nicht tun. Und austauschen sollen sie sich. Gastgeber können sich bei der Gruppe bewerben, dann gibt es vorab ein Gespräch, dann kommen die Musiker und liefern Pop und gedankliche Impulse. So steht es auf den Postkarten, die in Kirchen ausliegen.









Das englische Wort "Rent", also mieten, könnte verwirren, denn das Angebot ist kostenlos. Alle aus der Band sind ehrenamtlich unterwegs. Aber auch ihre Kapazitäten sollen nicht überstrapaziert werden, sagt Wilkens. Deswegen soll das Projekt in Richtung Sommer enden, vorerst zumindest. Im Juni soll vor den Ferien ein Abschlusskonzert mit allen Teilnehmern bis dahin stattfinden.









Die Band stimmt zum nächsten Song ein. "What if God was one of us" von Joan Osborne singen die beiden 18-Jährigen Anna Bruns und Maike Terhorst. Und dass sie das schon seit Jahren machen ist hörbar, wie auch bei den anderen Musikern. Sie transportieren, was sie erreichen wollen – Impulse eben. Auch emotionale. Und das macht ihnen selbst sichtbare Freude.









Die Gruppe hat sich für Popmusik entschieden, die viele aus dem Radio kennen, sagt Wilkens. So gehört auch "In my blood" von Shawn Mendes dazu. "Es geht um einen Menschen, der völlig verzweifelt ist", sagt der angehende Diakon, der drei der insgesamt fünf Jahre andauernden Ausbildung hinter sich hat. Allerdings sei das Lied nicht traurig.

"Ich war erst skeptisch", sagt Gitarrist Martin Haverkorn. Er habe sich gefragt, ob die Leute das überhaupt wollen, dass Fremde zu ihnen nach Hause kommen und zusätzlich zum Musizieren auch noch reden wollen. Ein halbes Jahr lang haben sie sich etwa vorbereitet. Der erste Auftritt ist inzwischen bewältigt.









Die Gastgeberin in Dörpen hatte sieben Zuhörer eingeladen, berichtet Wilkens. Die seien sich untereinander zum Teil fremd gewesen. "Wir haben uns gewundert, dass das Gespräch so einfach war", sagt Wilkens. Bevor die Musiker ein Lied spielen, sagen sie, warum. "Jeder erklärt, warum er welches Stück gut findet." Dann kommt der Austausch. "Das war eine richtig schöne Begegnung."

Weitere Info "Rent A Band" Wer die musikalischen Christen aus Heede und weitere Gäste einladen möchte, kann sich als Gastgeber bewerben. Interessenten können die ausliegenden Postkarten ausfüllen und sie im Pfarrbüro Heede oder bei Reinhard Wilkens abgeben. Er ist telefonisch unter 04963 908770 erreichbar. Der Abend wird gemeinsam vorab in einem Gespräch geplant. Die Anzahl der Gäste sollte nicht die Anzahl der Bandmitglieder überschreiten.