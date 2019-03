Dörpen. Seit fast 25 Jahren sind Thomas Rüschen und Wilfried "Willi" Hermes von Empire Entertainment in Dörpen als Discjockeys und Veranstaltungsplaner aktiv. Im Interview berichten sie über die Veränderungen im Ausgeh-Verhalten, die Licht- und Tontechnik von damals und heute sowie den Aufwand bei Firmenevents.

In den 1990er Jahren waren Großraumdiskos angesagt, an jeder Ecke gab es Zeltpartys. Diskos gibt es heutzutage kaum mehr. Woran liegt das?

Thomas Rüschen: Die Ansprüche sind andere geworden. Vor 20 Jahren hat es ausgereicht, ein Zelt aufzustellen, eine Top 40-Band zu engagieren und das Licht anzuknipsen. Schon war die Bude voll. Als das nicht mehr funktionierte, kamen in den 2000er Jahren Mottopartys mit Discjockey in Mode, für Beach-, Ballermann- oder Apres-Ski-Fete haben wir viel Geld in Deko-Artikel gesteckt, das wir zum Teil bis nach Österreich und der Schweiz ausgeliehen haben. Aber auch das zieht mittlerweile immer weniger.

Welche Veranstaltungen sind denn noch gefragt bei jungen Leuten?

Wilfried Hermes: Die Besucher wollen etwas fürs Ohr und das Auge bekommen für ihr Geld. Also hochwertiger Sound, aufwendige Lichttechnik, beleuchtete Theken, LED-Wände, auf denen Videos abgespielt werden, hochwertige Stühle und Tische und so weiter. Wer da auf Qualität setzt, hat oft auch Erfolg.

Sie sind beide mittlerweile Mitte 40. Wie hat sich Ihr Job im Vergleich zu früher gewandelt?

Rüschen: Angefangen haben wir beide nebenberuflich als klassische Discjockeys. Ich bei Stricker in Dörpen, Willi als mobile Disco. Er hat damals im Musikhaus Rehbock in Papenburg gearbeitet, wir haben also beide früh mit Schallplatten und Musik zu tun gehabt. Eigentlich haben wir beide eine kaufmännische Ausbildung absolviert. 1996 haben wir dann zu Dritt Empire Entertainment gegründet, in den Anfangsjahren war noch Heiko Thole mit dabei. Wir waren an vielen Wochenenden auf Tour, zunächst mit einer, dann mit zwei mobilen Discos, also Mischpult, Boxen, Lichttechnik und Bühne. Die Anfangszeit war wirklich hart.

Anzeige Anzeige





Und wie ist heute die Aufteilung?

Hermes: Thomas macht vornehmlich den organisatorischen und kaufmännischen Bereich, plant Events, rechnet Angebote durch und kommuniziert mit Kunden, ich verantworte den technischen Bereich. Ich begleite also den Auf- und Abbau, räume an unserem Lager die Fahrzeuge ein und aus, organisiere Reparaturen und so weiter. Als Discjockeys sind wir eigentlich kaum mehr aktiv. Wir arbeiten mit fünf, sechs freiberuflich aktiven DJ-Teams zusammen, die je nach Veranstaltung dazu gebucht werden können. Heiko Thole hat sich 2004 anders orientiert, als wir an der Industriestraße eine Halle und ein Bürogebäude errichtet haben.

Wer bucht Sie denn heutzutage vornehmlich?

Rüschen: Wir haben 2018 rund 300 Veranstaltungen technisch begleitet. Das geht von kleineren Hochzeitsgesellschaften bis Großveranstaltungen mit mehreren tausend Besuchern, von der ostfriesischen Küste, Sparkassen-Arena in Aurich oder Nordsee-Halle in Emden, bis zum Münsterland. Häufig geht es um Mobiliar, also Tische, Stühle oder Theken, oft aber auch um Technik für Musik, Licht und Video. Wir machen alles, außer Bier und Schnaps zu verkaufen, fürs Buffett zu kochen oder große Zelte aufzubauen. Wir können das vermitteln. Aber selbst als Veranstalter treten wir nicht auf. Wir wollen den Veranstaltern, also unseren Kunden, ja auch keine Konkurrenz machen.

Ist die Technik dank MP3 und LED nicht einfacher geworden?

Hermes: Wir haben tatsächlich mit Kassetten angefangen (lacht). Später kamen Mini-Discs hinzu, wir waren eine der ersten, die mit MP3 angefangen haben. Heute braucht man einen Laptop. Die Leuchten sind dank LED kleiner geworden, allerdings verwendet man auch viel mehr, um verschiedene Effekte zu erzeugen. Außerdem ist die Technik inzwischen sehr intelligent, alle Elemente ,sprechen' miteinander. Die Arbeit beim Auf- und Abbau ist dadurch nicht unbedingt weniger geworden, und es ist viel mehr technisches Verständnis notwendig. Sicherheit und Qualität stehen bei uns an erster Stelle.

Ist nicht auch die Zahl der öffentlichen Veranstaltungen kleiner geworden, weil die Bürokratie größer geworden ist?

Hermes: Nach dem Unglück bei der Love-Parade in Duisburg war es teilweise krass, die Behörden waren verunsichert. Ein Problem stellt heute zum Beispiel der Brandschutz dar. So aufwendige Dekoration wie wir vor zehn oder 15 Jahren bei den Motto-Partys verwendet haben, ist heute deswegen kaum mehr möglich. Ausgefallen ist bei uns in gut 25 Jahren die Technik aber noch nie.





Was waren die aufwendigsten Events, die Sie bisher organisiert haben?

Rüschen: Das sind oft gar nicht die Großveranstaltungen. Auf dem Stoppelmarkt in Vechta zum Beispiel bestücken wir fünf, sechs Zelte für mehr als 10.000 Besucher. Das ist viel Arbeit, es gibt aber Firmenevents mit 80 Besuchern, für die wir mehr Zeit aufwenden müssen. Für uns ist bei diesen Veranstaltungen außerdem der Druck oft höher. Wenn Firmenchef auf der Bühne steht, und es klappt etwas technisch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er uns beim nächsten mal nicht mehr bucht, darum muss man auf alle Eventualitäten eingestellt sein und alles muss auf den Punkt genau funktionieren. Aufwendige Betriebsfeste kommen immer häufiger vor, die Firmen wollen ihren Mitarbeitern und Kunden häufig etwas bieten, Stichwort „Mitarbeiter-Wertschätzung“.

Bei Ihnen gehören Wochenendarbeit und Überstunden bei Großveranstaltungen ja zum Job dazu. Wie schwer ist es in Ihrer Branche, Fachpersonal zu bekommen?

Rüschen: Wir bilden Veranstaltungstechniker und -kaufleute selber aus. Sicherlich brechen davon auch mal welche die Ausbildung ab, denn es ist ein Beruf, bei dem körperliche Arbeit gefragt ist. Bei der eigentlichen Veranstaltung dabei zu sein und dort auch Prominente treffen zu können, ist eine Facette des Berufs. Die Organisation sowie der Auf- und Abbau der andere. Wer dazu bereit ist, kann es in dem Beruf aber zu etwas bringen. Unser erster Mitarbeiter Stefan Lohmann zum Beispiel, ist inzwischen unser wichtigster Mann im Unternehmen.