Am Lesewettbewerb der Grundschulen der Samtgemeinde Dörpen nahmen elf Viertklässler teil, die von fünf Juroren bewertet wurden. Als Sieger gingen Luis Michels und Kira Specker (untere Reihe, Zweiter und Dritte von links) hervor. Foto: Michael Sterk

stmi Dörpen. Luis Michels ist bester Vorleser unter den Viertklässlern in der Samtgemeinde (SG) Dörpen. Elf Viertklässler aus den acht Grundschulen in der Samtgemeinde versammelten sich unter dem Motto „Spaß am Lesen“ in der Grundschule Dörpen, um den besten Leser zu ermitteln.