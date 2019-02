Dörpen. Erneut ist es in Dörpen zu Schäden durch Vandalismus gekommen. Betroffen war diesmal das Schulzentrum. Unter anderem wurde ein Hakenkreuz auf eine Hausfassade und auf Pflastersteine gesprüht.

Außerdem brachen die bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende an der Oberschule in der Schulstraße zu einen Fahrradständer ab und besprühten Hinweisschilder. Benutzt wurde dafür nach Angaben der Polizei von Dienstag schwarze und weißer Farbe.

Zudem schlugen die Täter eine Scheibe der alten Turnhalle am Busbahnhof ein. Vor der Grundschule sprühten die Unbekannten der Mitteilung zufolge mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf die Pflasterung.

Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963/8911 zu melden.

Bereits im vergangenen Jahr ist es im Bereich des Schulzentrums mehrfach zu vergleichbaren Vorfällen gekommen. Im Juli 2018 wurden beispielsweise Rollläden beschädigt. Auch am Busbahnhof und auf Spielplätzen kam es zu Sachbeschädigungen. Im Oktober setzte die Gemeinde gar eine Belohnung von 5000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.