Dersum. Etwa 1,1 Millionen Euro soll das Investitionsvolumen in Dersum in 2019 umfassen – ohne neue Kredite. Der langfristige Blick richtet sich auf die Dorfentwicklung. Der Schuldenstand steht auf Sinkkurs.

Der liegt Ende 2018 bei einem Pro-Kopf-Wert von 192 Euro (284.500 Euro absolut) und damit 46 Euro über dem Landesdurchschnitt von 146 Euro. Bis Ende 2022 soll der Wert auf 167 Euro sinken, während der niedersachsenweite Schnitt bis dahin auf 151 Euro klettert. Der Schuldenstand soll stetig getilgt werden, wie es aus dem Zahlenkatalog hervorgeht. In dieser Zeit will die Gemeinde Dersum auf neue Kredite verzichten, sagte Heinz-Hermann Lager, Kämmerer der Samtgemeinde (SG) Dörpen. Er plane für das laufende Jahr mit einem "deutlich erhöhten Überschuss".

Lager sprach in der Ratssitzung von einer "guten Grundlage, um jetzt investieren zu können". Den Betrag von 1,1 Millionen Euro bezeichnete er als "recht beachtlich". In Summe drehe es sich 2019 um "relativ viele kleine Investitionen". Zu den größeren Posten aber zählen beispielsweise die zweite Rate für den Breitbandausbau in Höhe von 65.000 Euro, 226.000 Euro für den Ankauf von Wohnbauflächen und 413.500 Euro für den Endausbau im Wohngebiet Hinter Brehn.

Leer bleibt in diesem Jahr noch der Posten für den Neubau einer Turnhalle, die Bürgermeister Hermann Coßmann (CDU) zwar als "abgängig" bezeichnete, sich aber erleichtert zeigte, dass das Dach noch vor zehn Jahren saniert worden sei. "Das hilft uns heute", sagte er. Auch für die Dorfentwicklung ist in diesem Jahr noch nichts eingeplant. Wie Lager feststellte, spare die Gemeinde für Investitionen in dem Bereich. Dersum ist gemeinsam mit Kluse und Walchum Teil einer Dorfregion, die vom Förderprogramm „soziale Dorfentwicklung“ profitieren können. "Das wird im Wesentlichen im nächsten Jahr laufen", sagte Lager, auch mit Blick auf die Sanierung der Hauptstraße (L 48), für die das Land zuständig ist . Im Dezember 2018 hatte Niedersachsen verkündet, entsprechendes Geld für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt bereitzustellen. 50.000 Euro will Dersum selbst in die Hand nehmen, um schon mal "kleine Dinge zu machen", so Lager. Für den Rad- und Gehweg etwa ist die Gemeinde zuständig.

Über den Schuldenstand äußerte Coßmann sich positiv. "Dersum ist pleite", habe es noch 2012 in einer Überschrift der Ems-Zeitung geheißen. "Davon sind wir jetzt ganz weit weg." Auch der Anstieg der Einnahmen durch die Gewerbesteuer fand großen Anklang. "Wenn die Steuern so weiter fließen, dann sind wir gut dran", so Coßmann. Der Haushalt wurde einstimmig beschlossen.