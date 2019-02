Neubörger. „Tratsch in´t Treppenhus“ heißt das plattdeutsche Theaterstück, das die Theatergruppe Neubörger in diesem Jahr an insgesamt sechs Terminen zur Aufführung bringen wird.

Premiere ist am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr im Rahmen einer Seniorenvorstellung im Heimathaus. Die Generalprobe findet bereits am Samstag, 2. März, um 14 Uhr in Form einer Kindervorstellung für alle Jungen und Mädchen in der Gemeinde statt.

In dem lustigen Vierakter aus der Feder von Jens Exler, der bereits in den 1960er Jahren durch eine Fernsehaufzeichnung der Inszenierung des Hamburger Ohnsorg-Theaters deutschlandweit bekannt wurde, geht es um eine Mieterin, die es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, wenn sie ihre Mitbewohner aushorcht und die daraus gewonnen Erkenntnisse durch Spekulationen angereichert weitergibt.

Zum Lieblingsort erkoren

In dem Treppenhaus einer Mietskaserne spiegelt sich das Leben mit all seinen Facetten und Ungereimtheiten wider. Hier treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander, hier wird getratscht und gelacht, geweint, gestritten und versöhnt und spielen sich bisweilen komische Verwechslungsszenen ab.

Mieterin Meta Boldt hat diesen Treppenflur deshalb längst zu ihrem Lieblingsort auserkoren, in dem sie sich bis spät in die Nacht hinein aufhält, damit ihr ja nichts von dem entgeht, was sich im Hause zuträgt. Dabei nimmt sie hartnäckig und unnachgiebig die Bewohner und deren Besucher ins Visier, spioniert sie auf der Suche nach Sensationen aus und hält Hauswirt Tramsen über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

„Fake-News“ im ganzen Haus

Was sie mit Blicken durch Schlüssellöcher und Lauschen an Türen nicht erfahren kann, reimt sie sich selbst zusammen und verbreitet diese „Fake-News“ im ganzen Haus. Dabei glaubt sie, wie sie glaubt, heimliche Untervermietungen auf und befördert vermeintliche Liebesverhältnisse ans Tageslicht. Da sich die Situation dank des losen Mundwerkes von Meta immer weiter zuspitzt, kommt es in der Folge zu turbulenten Missverständnissen und lustigen Verwicklungen, in die sich die Hauptperson am Ende selbst verstrickt.

Die Theatergruppe Neubörger lädt neben den genannten Terminen zu weiteren Aufführungen am 10. März (Sonntag), 16. März (Samstag), 17. März (Sonntag) und 23. März (Samstag), jeweils um 19.30 Uhr in das Heimathaus Neubörger ein. Reservierungen für den Seniorennachmittag am 3. März werden unter Telefon 04966 / 912487 (Pamela Klatte) und 04966 / 914077 (Christa Hanekamp) entgegengenommen. Eintrittskarten können ab sofort im Vorverkauf bei der Avia-Tankstelle U. Kossen erworben werden.