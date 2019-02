Dörpen. Das Unternehmen UPM Nordland hat als Teil seiner Aktiv-Pass-Aktion 5000 Euro an zehn Vereine aus dem nördlichen Emsland gespendet.

Mitarbeiter der UPM-Tochterfirmen Nordland Papier, Nortrans Speditionsgesellschaft, Norservice und UPM Sales konnten 2018 zum neunten Mal mithilfe eines „Aktiv-Passes“ Punkte sammeln. Dazu mussten sie in den Kategorien Ernährung, Bewegung, soziales Engagement und Prävention Aufgaben erfüllen. Laut Günter Brümmer aus dem Management-Team der Nordland Papier GmbH war und ist das Ziel der Aktion, die Gesundheit der Mitarbeiter in den Vordergrund zu rücken und körperliche Probleme nicht nur zu beheben, sondern sie in erster Linie zu verhindern.

„Unsere Mitarbeiter haben 85 Vereine vorgeschlagen, von denen zehn ausgelost wurden“, erklärte Betriebsratsvorsitzender Alois Soring. Die glücklichen Gewinner waren die Volleyballerinnen des SV Blau-Weiß Lorup, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Lathen, der Förderverein des Schulzentrums Collhusen, die Spielvereinigung Lathen-Wahn, die Feuerwehr Dersum, der SV Blau-Weiß Dörpen, der Wassersportclub Fresenburg, der Schützenverein Lathen, der Kolpingverein in Werpeloh und der Sportverein Stapelmoor.

Bei der Aktiv-Pass Aktion 2018 hätten 491 Teilnehmer insgesamt 11.600 Punkte erreicht, berichtete Brümmer. Somit wurde die vorgegebene Punkte-Marke von 10.500 Punkten überschritten, die für die Zulassung der Unternehmensspende erforderlich war. Neben der Unterstützung von Vereinen erhalten Teilnehmer auch Belohnungen und nehmen quartalsweise an einer Verlosung teil.

Seit 2010 seien bereits 3837 Aktiv-Pässe bearbeitet und 80.000 Punkte gesammelt worden, so Brümmer. Die Aktion für das Jahr 2019 sei bereits in vollem Gange, versicherte er.