Heede. Die Wasserskianlage und die Gastronomie am Heeder See in Heede haben neue Pächter. Lisa Esders und Christoph Caffier verfügen über reichlich Erfahrung im Wassersport. Der Anlage wollen sie optisch wie kulinarsch neuen Schwung einhauchen.

Viele Jahre lang haben die beiden, die seit 2014 ein Paar sind, an der Wasserskianlage in Haren-Dankern ausgeholfen. Dort sind die 28- und der 42-Jährige fast täglich auf die Wasserskier und Wakeboards gestiegen. Im vergangenen Jahr bekamen sie mit, dass die Familie Brünjes nach 20 Jahren die Anlage am Heeder See abgeben möchte. Zwar hatte Jan Brünjes erst im Jahr zuvor den 1999 von seinen Eltern gegründeten Betrieb übernommen, aber der Sportmanager und Seilbahnwasserski-Europameister von 2014 hat sich entschieden, am Spadener See bei Bremerhaven einen neuen Naherholungs- und Freizeitsee aufzubauen.

"Von Kindesbeinen an ist Wasserski Teil unseres Lebens", sagt Lisa Esders, die eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten sowie ein Studium in Betriebswirtschaftslehre und internationalem Steuerrecht absolviert hat. Seit Anfang Januar haben Lisa Esders und Christoph Caffier das Gastronomiegebäude fast vollständig entkernt. Auch die Küche und die Theke wurden erneuert. Mindestens 50.000 Euro werden sie nach Angaben von Lisa Esders insgesamt investieren. Mit Koch Miklos Woko, einem gebürtigen Ungarn, und Gastronomieleiterin Tanja Schwind, der Mutter von Lisa Esders, haben die neuen Pächter zwei Mitarbeiter eingestellt. Statt auf Imbissküche wollen sie vor allem auf frisch zubereitete Gerichte und selbst gemischte Cocktails setzen. Lisa Esders kümmert sich als Betriebsleiterin vornehmlich um den Lift- und Badebetrieb.



Aus "Blue Bay Heede" wird "Cable Force Wakepark Heede"



Verbunden ist der Pächterwechsel mit einer Namensänderung. Bisher firmierte die Anlage unter "Blue-Bay Heede", ab sofort heißt sie "Cable Force Wakepark Heede". Denn "Cable Force" heißt das Unternehmen, das der aus Oberlangen stammende Christoph Caffier 2012 gegründet hat und das sich um die Planung, den Neubau und die Reparatur von Wasserski- und Wakeboardanlagen kümmert. Bereits 2006 war der Emsländer zum ersten Mal an Planung und Aufbau einer Anlage beteiligt, und zwar in Damp an der Ostsee in Schleswig-Holstein.

Inzwischen sind Anlagen auf der ganzen Welt hinzu gekommen. Vier bis sieben Wochen dauert so ein Neubau, angeliefert wird die gesamte Anlage in Einzelteilen. Außerdem schult Caffier die neuen Besitzer und Mitarbeiter und steht später auch für Service und Reparatur zur Verfügung. Lisa Esders unterstützte ihren Lebensgefährten in den vergangenen Jahren in der Verwaltung und begleitete ihn zu einigen Aufenthalten im Ausland, zum Beispiel nach Miami oder Kuba. Mit der Übernahme des Betriebs am Heeder See kehren beide nun sozusagen zu ihren Wurzeln zurück, wobei Christoph Caffier "Cable Force" nicht aufgeben wird.



Am Wasserskilift, der mit 16 Schanzen und fünf Masten auch für Profis viel Abwechslung bietet, wollen die neuen Pächter vorerst nichts ändern. "Die Anlage ist aber auch für Anfänger gut geeignet, weil die Kurven leicht zu fahren sind", sagt Esders. Ihre Kontakte in die Szene wollen beide nutzen, um "berühmte" Fahrer nach Heede zu locken, die Kindern das Wasserskifahren beibringen sollen. Die Saison der gesamten Anlage, also Wasserski und Gastronomie, startet am Samstag, 23. März 2019, und läuft bis Anfang November, die Gastronomie wird auch im Winter geöffnet bleiben, kündigt Lisa Esders an. Die Nutzung des Heeder Sees zum Baden bleibt kostenfrei.