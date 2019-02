Dersum. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei schwangere Frauen sind in Neudersum ordentlich in die Bredouille geraten, als die überbordenden Schneemassen im Februar vor 40 Jahren die Straßen in Schach hielten. Am Ende halfen nur Trecker, ein Unimog und schließlich sogar Panzer. Ein Kind schaffte es so gerade noch ins Krankenhaus.

Es entsteht eine sehr besondere Lautstärke, als die sechs Elternteile und ihre vier Kinder in Neudersum zusammenkommen, um sich für ein gemeinsames Foto aufzustellen und unserer Redaktion von den Erlebnissen von 1979 zu berichten. Jeder sagt etwas zum Thema – die, die damals dabei waren und die, die seinerzeit erst geboren wurden. Schnell wird klar: Der Februar vor 40 Jahren ist babymässig betrachtet ein wahrer Wonnemonat für die kleine Emsgemeinde. Unter schwierigen Bedingungen aber letztlich gesund kommen drei Kinder zur Welt, ein viertes entgeht den Widrigkeiten knapp.





Rosi Runde erinnert sich: "Wir sind morgens noch normal durchgekommen". Ihre Tochter Brunhilde wird am 11. Februar um kurz nach zehn Uhr geboren. Allerdings wartet Runde im Krankenhaus vergeblich auf Besuch, denn der schafft es witterungsbedingt in den Folgetagen nicht dorthin. Auch telefonieren darf sie nicht. "Wir mussten die Leitungen freihalten für Notfälle." Erst vier Tage später ist ein erster Kontakt möglich, berichtet Runde. Weitere Tage später wird sie mit dem Krankentransport nach Hause gebracht und staunt nicht schlecht bei dem Anblick draußen. "Ich hab das gar nicht mitgekriegt", sagt sie. Von dem Schnee wird ihr bis dahin nur erzählt.





Regelrechte Eile kommt bei Familie Osewold Mitte Februar auf. Sie hat am 15. Februar um 8 Uhr einen Termin im Krankenhaus. Bekannte aber raten: "Du musst weg", sagt Margret Osewold. Denn bereits am Vorabend fängt es an zu schneien. Das Ehepaar befolgt den Rat. Osewolds Mann Martin zieht das Füttern und Melken der Kühe vor. Dann geht es los. "Ein Nachbar hatte einen neuen Trecker mit geschlossener Kabine und Heizung", erinnert sich die Neudersumerin. Der und ein zweiter mussten ran. Sechs Häuser weiter sitzen beide Trecker fest. Während Anwohner die Osewolds aufnehmen, kommt ein dritter Trecker. "Der hat uns freigezogen", sagt Osewold. Querfeldein führt die Route über Ackerflächen bis Heede. Dort wird ein Unimog herbeitelefoniert, der die hochschwangere Frau ins Krankenhaus nach Aschendorf bringt. "Wir kamen gerade noch rechtzeitig an. Ruckzuck war der stramme Junge da", sagt Osewold über ihr damals viertes Kind Matthias. Heute kann sie darüber lachen. Damals aber ist es kein Spaß.









Das sieht auch Hermann Hackmann so. "Das war nicht mehr zum Lachen", sagt er, als er von seiner Geschichte zu berichten beginnt. Bei ihm musste erst einmal der Hof mit dem Radlader freigeschaufelt werden. Das "Geburtswetter", wie die Fotos im Babyfotoalbum seines Sohnes Stefan dokumentieren, verheißt nichts Gutes. Hackmann und seine Frau starten mit dem eigenen Mercedes. "Dann sind wir mit Schwung in eine Düne", sagt er. Dort sitzen sie dann fest. Die Autotüren lassen sich nicht öffnen.









Schließlich führt der Weg dort nur aus dem Fenster. Zunächst wird ein Trecker organisiert. "Der sprang erst nicht an", sagt Hackmann. Am Ende hilft in diesem Fall nur das Kettenfahrzeug. "Mit diesem Panzer ist Mama von Neudersum nach Dersum gefahren, von dort mit einem Krankenwagen weiter", heißt es in der Notiz im Album. Zu sehen ist ein Gefährt, das am 20. Februar 1979 in der Ems-Zeitung abgebildet ist. "Ständig am Sögeler Krankenhaus stationiert war dieser Sanitätspanzer", heißt es in der Bildunterschrift. Die Geburt von Sohn Stefan am 16. Februar verläuft gut.









In der Berichterstattung damals geht es auch um eben diese Frauen, die in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft in Stress geraten. Dazu gehört auch Anni Kremer. Ihr Nachbar Severin Ottens erinnert sich, wie er im Panzer – beziehungsweise im Mannschaftstransportwagen auf Ketten, wie er sagt – mitfährt, um den Dorfarzt nach Neudersum zu holen. Allerdings sind die fahrenden Soldaten nicht sonderlich ortskundig. "Die sind viel zu weit gefahren. Die Jungs wussten gar nicht, wohin." Ottens selbst hält die Lage schließlich im Blick, indem er alle hundert, zweihundert Meter rausguckt.









In Neudersum laden sie Kremer ein, auch ihren Ehemann. Insgesamt sind sechs Leute an Bord. Das Gefährt bringt alle zur Tankstellenkreuzung an der heutigen Bundesstraße 401. Von dort geht es mit den Krankenwagen nach Aschendorf, berichtet Kremer. Dort stellt sich heraus: "Das war falscher Alarm". Aber "irgendwie" war etwas nicht in Ordnung. Heute sagt sie, dass auch Angst dabei war. Die Schneemassen verunsichern die Menschen damals. Kremer bleibt eine Woche im Krankenhaus. Richtig los geht es, als sie wieder zuhause ist. Schneekind Frank kommt schließlich am 26. Februar zur Welt.