Dörpen. Der Dörpener Kirchenchor St. Vitus will sich für die Zukunft neu aufstellen. Leiter Hanns Wawrzinek regte auf der Generalversammlung im Christopherus-Haus an, die Auftritte lockerer und publikumswirksamer zu gestalten. Zudem sollen die Sänger mit neuer Kleidung ausgestattet werden.

Wawrzinek hatte mehrere Berichte der Ems-Zeitung mitgebracht, in denen über kürzlich durchgeführte Generalversammlungen verschiedener Chöre berichtet wurde. „Themen wie eine Neuausrichtung wurden hier und da in den Zusammenkünften teilweise kontrovers diskutiert“, so Wawrzinek. Der Chorleiter zollte dem Kirchenchor Cäcilia Werlte großen Respekt, dass dieser über die Bildung eines Projektchores 15 neue Sänger bekommen habe. Aus dem Herzen gesprochen habe ihn der Liedervater des Männerchores Sögel, Georg Sewerin, mit einer eher provozierenden Frage nach der Zukunft klassischer Vereine und angeregt habe, „aus der Vergangenheit heraus die Chance zu nutzen sich erfrischend anders aufzustellen.“

Erste Maßnahmen für das Dörpener Ensemble könnten laut Wawrzinek sein, die Auftritte lockerer und publikumswirksamer zu gestalten. „Als Erstes sollten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir es eigentlich mit einer neuen Chorkleidung halten, um damit positiv aufzufallen.“

Optische Aufwertung bis zum Weinfest

Mit der zunächst optischen Aufwertung der Sängerschar will sich eine freiwillig gebildete kleine Schar von Sängerinnen beschäftigen. In einem selbst gestecktem Zeitfenster will man sich mit verschiedenen Variationen annehmen. Diese sollen bis Ende Juni chorintern zur Abstimmung gelangen. Die Chormitglieder gaben sich auf der Versammlung überzeugt, sich im neuen Outfit bei der im September zum Weinfest in Sögel angedachten Fahrt erstmals präsentieren zu können. Dort ist der neue Präses des St.-Vitus-Chores Burkhard Becker zu Hause. Dieser will, wie es hieß, vor dem Weinfest in der Pfarrkirche St. Jakobus die musikalische Gestaltung des Vorabendgottesdienstes einfädeln.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr teilte Wawrzinek mit, dass auf den Chor stets Verlass gewesen sei. „Das war sowohl bei der Mitgestaltung von Gottesdiensten zu kirchlichen Festen als auch bei goldenen und diamantenen Hochzeiten der Fall“, lobte der Leiter.

45 aktive Sänger

Die Zahl der Mitglieder beläuft sich nach Angaben der Vorsitzenden Gisela Buchholz auf 58, von denen 45 aktiv Singende sind: Der Chorleiter, 15 davon Sopran, 14 in der Stimmgattung Alt, neun im Tenor und sechs im Bass. Wie Buchholz weiter ausführte, gab es zu Jahresbeginn im inzwischen 115 Jahre alten Kirchenchor St. Vitus erstmals einen Neujahrsempfang. Zahlreiche Gäste hätten sich der Vorsitzenden zufolge beeindruckt gezeigt und die Organisatoren zu einer Neuauflage ermuntert.

Aktivitäten über den Chorbetrieb hinaus in Erinnerung rief die zweite Vorsitzende Marianne Schuten. Es folgte der Kassenbericht von Johannes Bülter, dem von Prüfer Reinhold Wilholt eine ordnungsgemäße Arbeit bescheinigt wurde.

31 Chorproben

Vorsitzende Buchholz ehrte Angela Augustin-Bojer für 40 Jahre Treue und Agnes Hegemann für 25 Jahre lange Mitgliedschaft, sowie die Übungsfleißigsten Agnes Poll, Annelise Wübbold, Maria Hermes, Rudi Ganseforth, Maria Wiemker und Hermann Krallmann, die an den meisten der 31 im vergangenen Jahr durchgeführten Chorproben teilgenommen hatten. Pfarrer Johannes Hasselmann dankte in seinem Grußwort einem „verbindlichen Chor, der Woche für Woche das kirchliche Leben in St. Vitus mitgestaltet.“