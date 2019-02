heid Heede. „De Sülwerhochtiet“ heißt das neue Stück, das die Theatergruppe Heede für diese Saison einstudiert hat. Am Samstag, 9. März 2019, feiert die Laienspielschar unter der Leitung von Franzis Hunfeld Premiere mit dem ins Plattdeutsche übersetzten Dreiakter aus der Feder von Regina Rösch.

Bei Familie Fetzer herrscht der Ausnahmezustand, denn im Wohnzimmer steht mitten im Sommer weiträumig abgesperrt noch der Weihnachtsbaum vom letzten Fest. Die wenigen Nadeln, die sich mit letzter Kraft noch an ihm festhalten, hütet Harm, der Herr des Hauses, mit Argusaugen. Grund ist eine Wette mit seinem Nachbarn Otto.

Wonzimmer versinkt im Chaos

Inmitten der Streitereien um den Baum und das allmählich ins Chaos versinkende Wohnzimmer kommt bei Harm und seiner Frau Grete der Gedanke auf, sie könnten in einer Woche Silberhochzeit haben. Der Verdacht wird bald zur Gewissheit. Grete will groß feiern, doch Harm schwebt eher ein gemütliches Beisammensein im kleinen Kreis vor.

Als sich zu allem Überfluss auch noch Harms Erbtante aus Amerika zur Silberhochzeitsfeier ankündigt, spitzt sich die Lage zu. Schließlich hat Grete ihr Familienleben in zahlreichen Briefen an die Tante in höchsten Tönen gelobt. Nun ist guter Rat teuer, denn Harm, dessen gesamte Altersvorsorge auf dem Vermögen seiner Erbtante aufbaut, will auf keinen Fall riskieren, enterbt zu werden.

Weitere Aufführungstermine

Ob es mithilfe von Freunden und Nachbarn gelingt, die Feier so zu gestalten, dass die Tante nicht enttäuscht ist, können die Besucher bei der Premiere am 9. März um 19.30 Uhr sowie an den folgenden Aufführungsterminen im Haus des Bürgers in Heede erfahren: Freitag, 22. März um 19.30 Uhr, Sonntag, 24. März um 18 Uhr sowie Samstag 30. März um 19.30 Uhr.

Die Seniorennachmittage mit Kaffee und Kuchen finden am Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März, jeweils um 14.30 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen ist ein Besuch wie in den Vorjahren nur mit vorheriger Anmeldung bei der Vorverkaufsstelle (Tel. 0496391690)möglich. Eintrittskarten mit Platzreservierung sind bei der Vorverkaufsstelle Hotel „Zur Linde“ oder ohne Platzreservierung an der Abendkasse erhältlich.