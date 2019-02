Neubörger. Der an Neujahr 2019 komplett abgebrannte Schafstall im historischen Dorf in Neubörger soll wieder aufgebaut werden. Inzwischen ist das Geld von der Versicherung geflossen. Auch die in der Sache gesuchte Gruppe, nach der die Polizei suchte, ist nun ausgemacht.

"Vor einer Woche haben wir mit der Versicherung verhandelt", sagte Bürgermeister Ulrich Müller (FWN) in der Ratssitzung, in der das Gremium sich für den Wiederaufbau des Schafstalls ausgesprochen hat. Der Gemeinde ist bereits ein Betrag von 40.000 Euro zugesprochen worden. Es solle so aufgebaut werden, wie es war, heißt: in gleicher Größe und an derselben Stelle, wie Gemeindedirektor Gerd Langen ergänzte. Der Heimatverein, so Müller, werde in die Gestaltung eingebunden und der Stall mit dessen Hilfe wieder aufgebaut. Außerdem soll der Verein für seine Arbeitsstunden vergütet werden. "Die größte Portion ist das Reetdach", sagte Müller. Die Gemeinde habe bereits mit einem Reetdachhersteller aus Aurich Kontakt aufgenommen. "Richtfest haben wir hoffentlich im Mai oder Juni", sagte Langen. Bis zur Kirmes Ende September soll das Gebäude wieder stehen.





Am Neujahrsnachmittag stand das etwa 45 Quadratmeter große Gebäude komplett in Flammen und brannte vollständig ab. Die Polizei hatte den Schaden seinerzeit auf 60.000 beziffert – ein Schätzwert, wie Polizeisprecher Dennis Dickebohm auf Nachfrage mitteilt. Noch am selben Tag hieß es, dass eine Gruppe von acht bis zehn Personen für das Feuer verantwortlich sein könnte. Die Personengruppe sei inzwischen ausfindig gemacht und die Personalien erfasst worden. "Feuerwerkskörper haben eine Rolle gespielt", sagte Dickebohm. Allerdings sei unklar, ob die Gruppe kausal für den Brand verantwortlich ist. Der Polizeisprecher gehe von einer Fahrlässigkeit aus. Die polizeilichen Ermittlungen seien abgeschlossen und der Fall damit nun Sache der Staatsanwaltschaft.





Der Heimatverein, der das Heimathaus-Ensemble in dem historischen Dorf im Ortskern betreut, zeigte sich am Tag nach dem Brand erleichtert, dass "nur" der Schafstall abgebrannt sei, weil es während des Feuers sehr windig war und umherfliegende Funken auch das anliegende, ebenfalls mit Reet bedeckte Heimathaus, bedrohten. Der Verein beklagte vor allem den Verlust alter Gegenstände, die nicht wieder beschaffbar sind.