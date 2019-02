Neubörger. Bürgermeister Ulrich Müller (FWN) hegt den Wunsch nach einer Null beim Thema Schuldenstand in der Gemeinde Neubörger. Das verspricht der aktuelle Haushaltsplan derzeit nicht, eine sinkende Tendenz ist dennoch da. Und das, obwohl die Investitionen sich für 2019 auf 1,6 Millionen Euro belaufen.

Seit 2012 schrumpft der Schuldenberg von 217.000 Euro Jahr für Jahr um einen Betrag zwischen 11.000 und 16.000 Euro. Ende 2018 lag er bei 141.000 Euro und soll Ende 2019 weiter auf rund 124.000 Euro fallen. Dabei soll es nicht bleiben, wie die Entwicklung im Plan zeigt. Samtgemeindekämmerer Heinz-Hermann Lager rechnet in 2022 mit einem Schuldenstand von circa 80.000 Euro, wie er in der Gemeinderatssitzung sagte. Auf die Pro-Kopf-Betrachtung soll dieser dann einen Betrag von 53 Euro (Landesdurchschnitt: 146 Euro) ergeben. Das Jahr 2018 endete dabei mit einem Betrag von 93 Euro.

Gemeinde geht mit Überschuss ins Jahr 2019

Insgesamt ist für das laufende Jahr ein Überschuss angesetzt. "Wir werden die liquiden Mittel wohl aufbrauchen", sagte Lager – eine Summe von etwa 243.000 Euro. Und: "Wir planen bei allen Steuerarten mit Zuschüssen". Insbesondere bei der Gewerbesteuer gebe es eine annähernde Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, ebenso wie Zuwächse bei der Einkommensteuer. Sie sei die "mit Abstand wichtigste Steuer für die Gemeinde". Von ihr bleiben rund 21 Prozent in der Gemeinde – zum Vergleich: Bei der Gewerbesteuer liegt der Anteil bei etwa zwölf Prozent. Die übrigen Anteile werden über Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde abgeführt. Weil diese durch die Mehreinnahmen steigen, sollen Rücklagen in Höhe von etwa 180.000 Euro gebildet werden für die Rechnung, die erst im Folgejahr gestellt wird, erklärte Lager.

Viele Zuschüsse vom Land und dem Kreis

Für Investitionen hat die Gemeinde Neubörger einen Betrag von etwa 1,6 Millionen Euro angesetzt, allerdings sind davon rund 1,1 Millionen Euro abziehen, die als Einnahmen durch Zuschüsse vom Land oder auch dem Landkreis zurückfließen – beispielsweise für den Bau der sogenannten multifunktionalen Freizeiteinrichtung. Der auch als Sporthalle genutzte Neubau mit Gesamtkosten von inzwischen 1,24 Millionen Euro (Plansumme: 1,2 Millionen Euro) wird mit rund 500.000 Euro aus Mitteln der Dorferneuerung gefördert. Der Landkreis bezuschusst etwa 190.000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich inzwischen auf knapp 555.000 Euro statt geplanten 500.000 Euro. Aufwendungen zur Außengestaltung der Halle entfallen mit 27.000 Euro in 2019 zu 100 Prozent auf die Emskommune.

Der Breitbandausbau kostet die Gemeinde 66.000 Euro, die Sanierung des Rathauses rund 40.000 Euro (ohne Zuschüsse: 200.000). Kosten für die Errichtung einer Remise belaufen sich auf 24.400 Euro (200.000 Euro), für die Sanierung der Schultoiletten auf rund 29.000 Euro (106.000 Euro) und die Einrichtung der Krippe im Gemeindebüro auf knapp 26.000 Euro (150.000 Euro). "Es sind wirklich viele Maßnahmen, die mit hohen Förderquoten versehen sind", sagte Lager. Es müssten keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

Gemeindedirektor und stellvertretender Bürgermeister Gerd Langen (CDU) sprach in der Sitzung nach dem einstimmigen Beschluss für den Haushaltsplan von einem "sehr, sehr guten Haushalt" und sagte, dass "kluge Entscheidungen" getroffen worden seien. Ohne die Teamarbeit im Rat sei das nicht möglich. Die Kostensteigerung bei der Mehrzweckhalle erklärte er damit, dass die Gemeinde mehr gemacht habe als geplant, etwa bei Arbeiten am Dach. "Unterm Strich" seien die Kosten aber gedeckelt.

