Dersum. Viel Lob für den renovierten Jugendraum in Dersum hat es bei der der Generalversammlung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Dersum von den Mitgliedern gegeben. Bei der Versammlung konnten zehn neue Mitglieder aufgenommen werden.

Ein großes Dankeschön richtete die Vorsitzende Anja Gruber an die ehrenamtliche Helfern, welche die Arbeiten tatkräftig unterstützt hatten. Die Besichtigung fand im Anschluss an die Abendmesse statt, in der die neuen Mitglieder des Jahres 2018 aufgenommen worden sind. „Für den neuen Raum schafften wir einen Kühlschrank, einen Staubsauger, eine Musikanlage und ein Notebook an“, berichtete die Vorsitzende. Angeschafft worden seien für die Mitglieder neue Strickjacken und T-Shirts.

Schriftführerin Jana Kuper erinnerte in ihrem Jahresrückblick an die Teilnahme beim Sportlerball, Fastenmarsch, Kreuzweg beten und die Anbetung an Gründonnerstag, Spiel ohne Grenzen, Erntedankfestumzug, Dekanatskegeln und -quiz sowie Dekanatsball. Mit einem Kinderschminken engagierten sich die Jugendlichen sowohl beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr, als auch beim Familientag der Kolpingfamilie Dersum. Beim Reitturnier des Reitvereins unterstützten Mitglieder bei der Zeitnahme. Obendrein gab es eine Boßeltour, ein Osterkerzen- Verkauf, eine Weihnachtsfeier, eine Weihnachtsbäckerei für Grundschulkinder, eine Silvesterfeier und die Tannenbaumsammelaktion. Wöchentlich gibt es bei der KLJB Dersum Gruppenabende, an denen unter anderem Fahrradtouren, Wasserski fahren, Eis essen und anderes auf dem Programm standen.

Zehn neue Mitglieder aufgenommen

Bei den Wahlen behielten Martin Poker als Kassenwart sowie Carolin Schulte und Jonas Kässens als Beisitzer ihre Posten inne. Für Beisitzer Jan Schwarte, der nicht für eine Wiederwahl kandidierte, wurde Lukas Kässens in das Gremium gewählt. Die Kasse wird fortan von Theresa Wegmann und Andreas Hannen geprüft.

In den Grußworten lobte die Dekanatsvorsitzende Stefanie Loth das Engagement der KLJB Dersum. „Ich bin stolz auf die Anzahl von zehn neuen Mitgliedern im Verein. Außerdem erfreuen mich die zahlreichen Aktivitäten der Dersumer Jugendlichen, die nicht nur innerhalb der Kommune, sondern auch auf Dekanatsebene stattfinden. Dies zeigt eine starke Gemeinschaft“, sagte Loth.

Stellvertretend für die kirchlichen Vereine dankte Luzia Eiken vom Pfarrgemeinderat den Jugendlichen für ihr Engagement und betonte, dass auch die Zusammenarbeit mit der Kirche hervorragend laufen würde.

Als nächsten Termin für die KLJB Dersum kündigte die Vorsitzende Anja Gruber das Boßeln am 23. Februar an.