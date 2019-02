stmi Dörpen. Mit dem „Haus Leni“ ist die erste Seniorenwohngemeinschaft in Dörpen eröffnet worden. Es ist Bestandteil des Pflege- und Betreuungskonzeptes „Leben im Lönspark“ des Papenburger Pflegedienstes Villa Savelsberg, der auf dem Areal gemeinsam mit dem Bauunternehmen Günter Terfehr aus Rhede mehrere Gebäude errichtete.

Anfang Februar sind nach Mitteilung des Villa-Savelsberg-Geschäftsführers Markus Arens die ersten drei Gäste in das „Haus Leni“ eingezogen. Die Einrichtung besteht nach seinen Worten aus zehn Einzelzimmern und einem Doppelzimmer. Als „Herz der Gemeinschaft“ bezeichnete er die Wohnküche. Dabei handelt es sich um einen Gemeinschaftsraum samt Küche und einem direkten Zugang zum Garten, in dem die Bewohner ihren Interessen nachgehen können. Für Arens ist es wichtig, „ein Gefühl von Gemeinschaft und Familie zu vermitteln.“

Für den Fall, dass ein Einwohner aufgrund von Krankheit oder Erschöpfung nicht in der Lage ist, aus dem Bett zu kommen, wurden alle Betten mit Rollen versehen und die Ausgänge breit genug gemacht, um das Bett nach draußen zu transportieren. Auf diese Weise sei dem Geschäftsführer zufolge niemand gezwungen, einen Tag alleine in seinem Zimmer zu verbringen.

Sieben-Millionen-Euro-Projekt

Das „Haus Leni“ ist das zweite von drei Gebäuden das im Rahmen des Sieben-Millionen-Euro-Projektes „Leben am Lönspark“ fertiggestellt wurde. Bereits im Dezember wurde das Haus Maria eröffnet. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung für Betreutes Wohnen mit zwölf Zwei-Zimmer-Wohnungen, einem ambulanten Pflegedienst, einem Sanitätshaus sowie einer Begegnungsstätte. Auch Podologie und Ergotherapie werden hier angeboten.

Der Unterschied zwischen Betreutem Wohnen und einer Seniorenwohngemeinschaft sei, dass Bewohner des Betreuten Wohnens noch eigenständig leben können, erklärte Annelene Arens, Inhaberin des Pflegedienstes Villa Savelsberg. Die Seniorenwohngemeinschaft richtet sich indes unter anderem auch an Demenzkranke, die rund um die Uhr betreut werden.

„Haus Frida“ eröffnet am 1. April

Die letzte Einrichtung im Lönspark, das „Haus Frida“, wird laut Projektleiter Johannes Kirchner am 1. April fertiggestellt. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Seniorenwohngemeinschaft mit zehn Einzel- und einem Doppelzimmer, jedoch wird im oberen Stock auch eine Tagespflege eröffnet. Diese bietet drei Küchen und einen Hobbyraum an, indem unter anderem auch Handwerk betrieben werden kann. „Männer wollen nicht immer nur basteln“, so Annelene Arens.

„Es ist wahrhaft ein Quartier der Begegnung“, betonte Kirchner. Mit rund 80 Mitarbeitern werden mit der Vollendung vom „Haus Frida“ 150 Menschen im Lönspark leben. Am Samstag, 16. März, bieten die Betreiber einen Tag der offenen Tür an, bei dem Interessierte alle drei Häuser besichtigen können.