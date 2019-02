Dörpen. Die „Nacht der Ausbildung“ bei UPM Nordland Papier in Dörpen hat auch in ihrer achten Auflage wieder zahlreiche interessierte Teilnehmer angelockt. Fast 200 zumeist junge Menschen informierten sich auf dem Rundgang durch den Betrieb über die vielfältigen Ausbildungsangebote.

Die Organisation der „Ausbildungsnacht“ lag dabei wieder einmal vollends in den Händen aktueller Auszubildender. „Das ist das Gute: Die Azubis organisieren den Tag für die Schüler“, erklärte UPM-Ausbildungsleiter Werner Kremer. „Es motiviert die jungen Leute, wenn sie eigene Projekte planen, mit anderen Leuten in Kontakt treten und dadurch Netzwerke knüpfen können“, so Kremer weiter.

Federführend war diesmal Imke Korte, die seit August 2018 als Industriekauffrau bei UPM lernt. „Die Azubis haben die einzelnen Stationen selbst ausgearbeitet und ich hatte das große Ganze im Blick“, erzählte Korte von der Organisationsarbeit, die im vergangenen Dezember begann. „Ich hatte in dieser Zeit ganz, ganz viel Kontakt mit den Azubis und den Ausbildern innerhalb des Betriebs“, freute sie sich.

Von 15 bis 21.30 Uhr schlängelten sich am Freitag insgesamt 16 Gruppen durch den Betrieb – jeweils angeführt und geleitet von zwei UPM-Azubis. In 15-minütigen Abständen zogen die Touren mit 10 bis 14 Teilnehmern aus dem Besucherzentrum los, sodass am Ende etwa 200 zumeist junge Menschen die zwölf Stationen der Führung zu Gesicht bekamen.









Für den ersten Hingucker sorgten die Auszubildenden der Lagerlogistik, die einen eigenen kleinen Image-Film gedreht hatten – zwar in semi-professioneller Ausführung, dafür aber mit Liebe zum Detail. Kreativität bewiesen auch die kaufmännischen Auszubildenden, die den Besuchern ein kleines Rollenspiel präsentierten. So informierten sie unterhaltend über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb, stellten die Option eines Dualen Studiums vor und erklärten darüber hinaus, in welcher Form man als UPM-Azubi auch mal ins Ausland reisen kann.

Dann wurde es handwerklich: Drei Auszubildende zum Industriemechaniker präsentierten ihr tägliches Handwerk und erläuterten den Beobachtern mit wenigen gekonnten Griffen unter anderem die Funktion einer pneumatischen Schaltung.





Aktiv mitwirken konnten die Besucher bei der Präsentation der Elektroniker für Betriebstechnik: Erst zeigte Azubi Marvin Röwe mithilfe eines einfachen Luftballons, wie ein Druckregler im Betriebsablauf funktioniert – wobei das Bedienen des Auslösers den Teilnehmern überlassen war. Dann konnte sich ein junger Besucher an der SPS-Simulationsanlage versuchen und brachte die Anlage zum Laufen.

Zum Abschluss des Rundgangs duften sich dann die Maschinen- und Anlagenführer präsentieren und erzählten unter anderem von ihrer schulischen Ausbildung im badischen Gernsbach. Christina Wyes und Jennifer Sterzer erklärten zudem, welche Ausrüstungsteile im Berufsalltag nicht fehlen dürfen und veranschaulichten den Nutzen einer Reihe von berufsbezogenen Gerätschaften.

Organisatorin Korte war zufriesen, mit dem, was sie und ihre Kollegen auf die Beine gestellt haben: „Ich könnte mir auch vorstellen, das im kommenden Jahr noch mal zu machen“, so die angehende Industriekauffrau. Aber dann seien vielleicht andere dran und dürften sich in der Planung der neunten „Nacht der Ausbildung“ versuchen.