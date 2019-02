Dörpen. Der Förderverein des SV Blau-Weiß Dörpen hofft, dass es „irgendwann“ in der Emsgemeinde wieder Bezirksligafußball geben wird. Das hat der Verein nach einer Abschiedsfeier für die bisherige Bezirksligamannschaft der Blau-Weißen deutlich gemacht. Das Team war während der laufenden Saison vom Vorstand des Gesamtvereins vom laufenden Spielbetrieb zurückgezogen und aufgelöst worden.

Mehrere Spieler schlossen sich bereits in der Winterpause anderen Vereinen an, Co-Trainer Rainer Sinnigen wechselt in gleicher Funktion zum Landesligisten BW Papenburg.



Der Wunsch des Trainerteams

Es sei der Wunsch des Trainerteams um Thomas Priet gewesen, sich zum Abschied noch einmal mit den Spielern und dem Förderverein zu treffen, teilte dessen Vorsitzender Wilhelm Schomaker auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zugleich habe sich der Förderverein bei den Leistungsträgern bedanken wollen. Deshalb habe man zu einem gemütlichen Beisammensein ins Vereinslokal Westhus eingeladen.

Unterstützung seit 25 Jahren

In seiner Rede habe er der Mannschaft und den Trainern für ihr sportliches Engagement und die erfolgreichen vergangenen Jahre gedankt, so Schomaker. Ebenso habe er den Mitgliedern des Fördervereins für die vergangenen 25 Jahre der Unterstützung gedankt. Dadurch sei gerade jungen und aufstrebenden Spielern aus der Region die Möglichkeit gegeben worden, ihre persönlichen Leistungen zu verbessern und somit zum sportlichen Erfolg der Mannschaft beizutragen. Dies sei nur dank des engagierten Fördervereins möglich, dessen Mitglieder die finanziellen Mittel „über die letzten 25 Jahre durch Werbemaßnahmen, ehrenamtliche Tätigkeiten oder persönliches Engagement bereitgestellt haben“.

Entscheidung bedauert

Schomaker bedauert die Entscheidung des BW-Vorstandes um den Vorsitzenden Heinz-Hermann Franzen. Dieser begründete den Schritt unter anderem mit dem aus seiner Sicht durch Verletzungen und Abgänge zu kleinen Kader. Schon länger sei man überdies nicht in der Lage gewesen, die gestiegenen Anforderungen, insbesondere ehrenamtlich, zu erfüllen. Gleichwohl solle der Rückzug ein Neuanfang für den Verein sein.

(Weiterlesen: Paukenschlag in der Bezirksliga: Dörpen meldet erste Mannschaft vom Spielbetrieb ab)



Die Zusammenarbeit mit dem BW-Vorstand sei immer sehr gut gewesen, betont Schomaker. „Lediglich die Entscheidung, die erste Herrenmanschaft aufzulösen, entsprach nicht den Vorstellungen des Fördervereins.“ Die weitere Arbeit der Förderer gehe indes unvermindert weiter, versichert der Vorsitzende.

"Mittelverwendung war immer Sache des Vorstandes"

Vorrangiges Ziel sei satzungsgemäß und einvernehmlich mit dem Vorstand die Förderung der Fußballabteilung. „Die Mittelverwendung war immer Sache des Vorstandes von Blau-Weiß“, betont Schomaker. In den vergangenen drei Jahren seien 50 Prozent der Geldmittel des Fördervereins anderweitig verwendet worden.

„Die meisten Fußballer möchten leistungsorientiert und höherklassig spielen“, erklärt Schomaker weiter. Jeder Aufstieg hinterlasse einen bleibenden Eindruck. Der Zuschauerzuspruch sei insbesondere bei den Lokalderbys gegen den SV Surwold, SV Langen, BW Papenburg und Sparta Werlte hervorragend gewesen.

Harsche Trainer-Kritik

Der Dörpener Rückzug hatte für viel Wirbel in der regionalen Fußballszene gesorgt. Zunächst hatte Priet vor gut vier Wochen die Brocken lautstark hingeworfen. Er beklagte teilweise fehlende Unterstützung und ein „Umfeld auf Kreisklassen-Niveau“.

Verschiebungen in der Tabelle

Im nächsten Schritt schreckte die Abmeldung die verbleibenden Bezirksligisten auf: Weil nun alle Spiele mit Dörpener Beteiligung aus der Wertung fallen, gibt es Verschiebungen in der Tabelle. Das sorgte je nach Betroffenheit für Frust oder Freude.

(Weiterlesen: Wer vom Dörpener Rückzug profitiert)