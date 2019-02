Neubörger. Seit einem halben Jahrhundert ist Otto Runde „Herr der Finanzen“ der Pfarrgemeinde Herz-Jesu in Neubörger. Wenn es nach dem Rendanten geht, dürfen gerne noch viele weitere Jahre hinzukommen. Anlässlich seines Jubiläums wurde Runde im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Pfarrhaus geehrt.

„Du bist der Wächter der Kirchengemeinde und hast immer ein Auge auf die Geschehnisse rund um die Herz-Jesu-Kirche“, lobte Pfarrer Karl-Heinz Santel. Dies mag nach Worten des Geistlichen unter anderem auch daran liegen, dass Runde gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth in unmittelbarer Nähe zur Kirche wohnt. „Dadurch bekommst du immer mit, was passiert und ob eventuell irgendwo noch ein Licht brennt.“

Santel zeigte sich dankbar für den Einsatz des Rendanten. Dank ging in diesem Zusammenhang auch an die Ehefrau, die immer unterstützend zur Seite gestanden habe. „Hinter jedem Mann steht eine starke Frau. Bei mir ist das aber nicht so, ich muss beides ausgleichen“, scherzte der Pfarrer.

Schreiben vom Bischof

Der Geistliche überreichte dem Geehrten zudem ein Dankschreiben von Bischof Franz-Josef Bode. Darin bedankt sich das Oberhaupt des Bistums Osnabrück für einen „stets zuverlässigen und aufopferungsvollen Dienst“.

Auch Neubörgers Bürgermeister Ulrich Müller (FWN) würdigte die Leistung des Rendanten. „Du bist ein wahrer Diplomat und hast immer die Waage zwischen der Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde gehalten. Mach genauso weiter“, so der Bürgermeister.

Runde bedankte sich für die anerkennenden Worte. „50 Jahre sind eine lange Zeit, wenn man sie noch vor sich hat“, teilte der 74-Jährige mit. Rückblickend sei das halbe Jahrhundert aber wie im Fluge vergangen.

Der Rendant erinnerte an seine Anfänge unter Pfarrer Georg Wolke, der von 1965 bis 1992 in Neubörger tätig war. Ihm folgte bis 2008 Pfarrer Helmut Döpkens, ehe der jetzige Pfarrer Karl-Heinz Santel übernahm.

"Ich habe es immer gerne gemacht, auch wenn es früher nicht so kompliziert war wie heute." Otto Runde, seit 50 Jahren Rendant in Neubörger

„Ich habe es immer gerne gemacht, auch wenn es früher nicht so kompliziert war wie heute“, berichtete Runde. Die buchhalterischen Auflagen würden immer strenger, was die Arbeit des Rendanten erschweren würde. „Dennoch mache ich es gerne so lange weiter, wie es mir mein gesundheitlicher Zustand erlaubt.“



In den vergangenen 50 Jahren sind dem 74-Jährigen zufolge „viele Sachen passiert.“ Zu den größten Projekten hätten die Errichtung des Museumsdorfes, die Kirchenrenovierung für seinerzeit 1,5 Millionen D-Mark sowie die kürzlich vorgenommene Orgelsanierung gezählt. Die Aufgabe des Rendanten habe dabei immer unter folgender Maxime gestanden. „Keine Schulden machen. Wir mussten immer sparsam wirtschaften, was wir auch immer geschafft haben“, so Runde. Dies sei auch dank der guten Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde möglich gewesen.