Dersum. Die Feuerwehr Dersum ist 2018 zu insgesamt 53 Einsätzen ausgerückt. Bei ihrem Kameradschaftsabend in Dersum berichteten sie, welche davon besonders wichtig waren. Zusätzlich sind Mitglieder für jahrzehntelange Mitgliedschaft geehrt worden.

Beim Kameradschaftsabend zog der Ortsbrandmeister Gerd Gruber Bilanz. Wie die Feuerwehr Dersum und die Samtgemeinde Dörpen gemeinsam mitteilten, sind die 46 aktiven Einsatzkräfte im vergangenen Jahr 2018 zu insgesamt 53 Einsätzen ausgerückt, so Gruber. Neben den alltäglichen Anlässen wie ausgelöste Brandmeldeanlagen und kleinere technische Hilfeleistungen sei die Wehr aber besonders aufgrund der trockenen Witterungsverhältnisse zu mehreren Flächenbränden gerufen worden. Als besonders wichtige Einsätze nannte Gruber die Explosion bei einer Biogasanlage in Hasselbrock, Wirtschaftsgebäudebrände, Verkehrsunfälle sowie den Moorbrand in Meppen, der jedem noch lange in Erinnerung bleiben werde. Dabei seien insgesamt knapp 4000 Arbeitsstunden mit den 23 Dienstabenden ehrenamtlich geleistet worden. Zum weiteren Aufgabengebiet zählte Gruber die Brandschutzerziehung von Schulkindern sowie den vorbeugenden Brandschutz bei ortsansässigen Unternehmen. Gruber dankte allen Einsatzkräften für die hervorragende Einsatzbereitschaft im vergangenen Jahr. Insgesamt konnten drei junge Männer für den Dienst in der Feuerwehr verpflichtet werden.

Dank von Bürgermeistern

Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken (CDU) dankte den Dersumer Blauröcken im Namen des Rates, der Verwaltung, sowie den Gemeinden Dersum, Walchum und Hasselbrock für den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz. „365 Tage und 24 Stunden lang riskiert ihr euer Leben, um unser Hab und Gut zu schützen“, dankte Wocken den Einsatzkräften in der Mitteilung. Er dankte auch den Frauen der Einsatzkräfte. Denn nur mit einer starken Partnerin und dem Rückhalt der Familie sei das aufwendige Ehrenamt zu meistern. Ein großer Dank galt auch der anwesenden Alters-und Ehrenabteilung, die zusammengerechnet mehrere Jahrhunderte einen herausragenden Dienst in der Feuerwehr geleistet hat. Dersums Bürgermeister Hermann Coßmann (CDU) schloss sich Wockens Dankesworten an.

Otto Hackmann mit dem goldenem Abzeichen geehrt

Im Mittelpunkt des Festes standen die Ehrungen in der Feuerwehr Dersum. Abschnittsleiter Gerd Köbbe überreichte im Namen des Kreisfeuerwehrverbandes Aschendorf-Hümmling Otto Hackmann das Ehrenabzeichen für 60-jährige Mitgliedschaft in Gold. Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff ehrte Hans-Hermann Schwarte und Bernd Stefens mit dem Niedersächsischen Ehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Für besondere Verdienste wurden Gruber und sein Stellvertreter Hans-Bernd Ahlers mit der silbernen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Aschendorf-Hümmling geehrt. Seit 1998 ist Gruber Ortsbrandmeister der Feuerwehr Dersum, seit 2016 stellvertretender Gemeindebrandmeister. Bereits sein Vater Gerd Senior war jahrelang Ortsbrandmeister in der Feuerwehr. Unter Gruber entwickelte sich die Feuerwehr Dersum stetig voran, hieß es. Ein modernes Feuerwehrhaus, zeitgemäße Fahrzeuge und Geräte sowie eine junge und engagierte Truppe seien ein Beweis für Grubers hervorragende Tätigkeiten der vergangenen Jahre.

Feuerwehr als Familientradition

Auch Ahlers trat in die Fußstapfen seines Vaters Hermann und engagiert sich seit 1982 in der Feuerwehr Dersum. Ahlers wurde ebenfalls 1998 zum stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt – bis heute. Von 1999 bis 2004 war Ahlers in der Kreisausbildung tätig, bevor er im Jahr 2004 mit dem Aufbau einer technischen Einsatzleitung beauftragt wurde und diese formte. Seit 2015 ist Ahlers stellvertretender Abschnittsleiter an der Stelle von Köbbe. Verbandsvorsitzender Köbbe, Geschäftsführer Lambert Brand sowie Schriftführer Jan Mammes dankten für das besondere Engagement und überreichten die silberne Ehrennadel.

Gruber beförderte Josef Stefens und Thorsten Koop zum ersten Hauptfeuerwehrmann. Die Beförderung zum Feuerwehrmann nahmen Daniel Stefens, Jan Schwarte, Nico Kleene sowie Lukas Kässens entgegen. Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff dankte allen für den Einsatz im vergangenen Jahr und überbrachte die Grußworte des Landkreises. Dyckhoff wies durch die Auflösung des ABC-Zuges Bawinkel auf die neuen Aufgaben im Bereich der chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahrenabwehr hin und warb um Unterstützung bei dem Aufbau dieser neuen Einheit.