Dörpen. Am frühen Donnerstagmorgen gegen kurz nach 2 Uhr ist die Feuerwehr Dörpen zu einem Einsatz in Dörpen gerufen worden.

Nach Angaben der Feuerwehr war in der Burgstraße eine große Garage mit mehreren Fahrzeugen in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr Dörpen brannten beide Autos im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte mit massiven Wasser- und Schaumeinsatz und unter Atemschutz verhindert werden. Des Weiteren konnte ein Vollbrand der Garage verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Dörpen mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften. Die Einsatzstelle konnte nach gut zwei Stunde an die Polizei übergeben werden.