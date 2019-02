pm/gs Neubörger Der im Frühjahr 1919 gegründete Sportverein SV Neubörger feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen hierfür laufen bei den Vereinsverantwortlichen bereits auf Hochtouren. Mehrere Veranstaltungstermine sind inzwischen festgezurrt.

Wie die Organisatoren um Vereinschef Christoph Wöste mitteilen, wollen sie das Jubiläum zusammen mit allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins über das gesamte Jahr „mit vielen tollen Aktionen“ feiern. Als herausragende Ereignisse kündigen sie den offiziellen Kommersabend am Freitag, 5. Juli 2019, im Festzelt auf dem Sportplatz und den Jubiläumsball („Rot-Weiße Nacht“) im Saal des Neubörger Hofs am Samstag, 19. Oktober 2019, an.

Zudem macht vom 24. bis zum 26. Mai 2019 (Freitag bis Sonntag) die Fußballschule des Bundesligisten Werder Bremen Station in Neubörger. Anmeldungen hierfür würden weiterhin gerne entgegengenommen, heißt es seitens des Vorstandes, der sich für das Jubiläum gerüstet zeigt. Zwei weitere Termine im Jubiläumsjahr sind ein Jugendfußballturnier am Samstag, 29. Juni 2019, und ein Familiennachmittag unter dem Motto „100 Jahre SV Neubörger: Ein Verein stellt sich vor“ am Samstag, 24. August 2019. Anfang Mai soll eine Festschrift veröffentlicht werden.