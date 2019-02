Neulehe. Für ihre herausragenden Leistungen sind die ehemaligen Auszubildenden Luca Schute und Philipp Schulte-Wülwer von Wilhelm Radtke, Geschäftsführer bei Elektro Radtke in Neulehe, geehrt worden. Schute war nicht nur Prüfungsbester, sondern auch Kammersieger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2018.

Beide Gesellen starteten ihre Ausbildung 2015 bei Elektro Radtke in Neulehe. Schute konnte seine Ausbildung verkürzen. Mittlerweile bildet er sich in Oldenburg weiter zum Meister. Schulte-Wülwer arbeitet zurzeit als Geselle in Neulehe und strebt in den kommenden Jahren ebenfalls eine Weiterbildung zum Meister an.

Zum Azubi-Eltern-Tag besuchten die Auszubildenden zusammen mit ihren Eltern den Elektrobetrieb. Vor rund fünf Jahren veranstaltete der Familienbetrieb laut Adele Radtke schon einmal so einen Kennlerntag, der auf große Begeisterung stieß. „Wir wollen die Chance nutzen, um auch den Eltern mal zu zeigen, wo die Jungs und Mädchen arbeiten und was sie bei uns lernen“, sagte Wilhelm Radtke zur Begrüßung.

Insgesamt 25 Mitarbeiter

Während eines Rundganges durch den Betrieb erklärte der Geschäftsführer die Arbeitsabläufe und viele weitere wichtige Informationen zum täglichen Geschäft. Zu dem Familienbetrieb gehören außerdem der stellvertretende Geschäftsführer Christian Radtke, Adele Radtke sowie Martina Radtke. Insgesamt sind dort 25 Mitarbeiter und neun Auszubildende beschäftigt. 2015 wurde der Betrieb als familienfreundlich ausgezeichnet. Im Dezember 2018 wurde die Auszeichnung um zwei weitere Jahre verlängert wurde.

Es ist nach den Worten von Wilhelm Radtke nicht immer einfach gute Auszubildende zu finden. Sie müssten willig sein etwas zu lernen und etwas für ihren Abschluss zu tun. Seit der Gründung des Unternehmens veränderte sich viel in der Elektrofirma. Mehrere Umbauten und Erweiterungen standen in den letzten Jahren an und haben sich laut Radtke bewehrt. Im Jahr 2021 feiert die Firma ihr 30-jähriges Bestehen.