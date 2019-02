Kluse. Der SV Viktoria Ahlen-Steinbild hat elf Ehrenamtliche für ihr zum Teil bis zu 40 Jahre langes Wirken gewürdigt.

In der Generalversammlung im Schützenhaus im Ortsteil Ahlen stellte Vorsitzender Manfred Plock deren Engagement und Treue zum Verein heraus. Eine der Geehrten ist Mechthild Harren, die seit 1978 die Damensportgruppe leitet.

„Allerhand auf die Beine gestellt“

„Wir haben allerhand auf die Beine gestellt“, sagte Plock in seinem Jahresrückblick. Im Mai war die Sportanlage in Ahlen Anlaufpunkt des 6. Roparun, einem von Paris und Hamburg nach Rotterdam führenden Staffellauf. Auch das Ortspokalturnier sei ein Erfolg gewesen. 35 Kinder hätten sich am Sportfest beteiligt und das Team Maunberg sei Sieger beim Fußball geworden. Viel Spaß habe auch das Kräftemessen im Tauziehen bereitet, welches das Team aus Steinbild zum wiederholten Male gewonnen habe. Von engagierten Helfern sei auch die bei den fußballbegeisterten Kindern besonders beliebte Ferienpassaktion ausgerichtet worden. Zudem ist laut Plock der Sportlerball im Oktober im Niedersachsenhaus in Steinbild ein Erfolg gewesen.

Sportabzeichen: Hoffen auf 100er-Marke

Im sportlichen Bereich haben im 96. Vereinsjahr abteilungsübergreifend 92 Sportler das Sportabzeichen erlangt. „Und damit ein Teilnehmer mehr als 2017.“ Manfred Plock wünscht sich, dass 2019 die 100er-Marke geknackt wird. „Und das auf Sportstätten, die in einem hervorragenden Zustand sind.“ Einen besonderen Dank sprach der Vorsitzende dabei Bürgermeister Hermann Borchers (CDU) sowie den Mitarbeitern der Gemeinde, hier insbesondere Hans-Hermann Grüger, aus.

Wieder Pilates im Gymnastikangebot

Zudem bedankte er sich bei den politischen Gremien für die Unterstützung bei der Errichtung der sechs Felder umfassenden Boule-Anlage, die im Sommer 2018 auf der Sportanlage in Ahlen errichtet worden war. In der Gymnastikabteilung werde erstmals Latin-Dance-Aerobic und nach mehrmonatiger Unterbrechung wieder Pilates angeboten.

Erfolgreiche Leichtathleten

Die Leichtathleten der LG Emstal beteiligten sich an zahlreichen Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Beim Crosslauf in Börger gewannen Leonie Hertel und Micah Schade die Kreismeisterschaft in ihrer Altersklasse. Bei den Kreismeisterschaften im Dreikampf in Werlte wurden Schade und Emma Plock Sieger in ihren Altersklassen; dabei gewann der Neunjährige den 800-Meter-Lauf in 2,59 Minuten. In der Altersklasse U 8 sicherten sich Benedict Sievering, Felix Hertel, Bennet Kirste und Konstantin Frericks den Mannschaftsmeistertitel in Werlte. Die Vereinsfarben bei den Bezirkstitelkämpfen in Wilhelmshaven vertraten Micah Schade, Emma Plock und Lore Albers.

Kaum noch Minikicker

Im Fußball ist Viktoria mit der „Ersten“ im Mittelfeld der 2. Kreisklasse angesiedelt, die Damenmannschaft „spielt mit“, die „Zweite“ ging wie die sehr erfolgreiche E-Jugend der Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Neubörger aus dem Dörpener Neujahrsturnier als Sieger hervor. Sorge bereitet Plock die Situation bei den Nachwuchskickern, hier insbesondere bei den Minis. In der F- und E-Jugend haben wir wenigstens noch vier oder fünf Spieler, bei den Minis derzeit aber nur einen, obwohl wir genug Kinder in der Gemeinde haben. So wird es schwer, den Vereinsfußball auch in Zukunft zu gestalten.“Aufgrund der wachsenden Zahl an Schiedsrichtern im Verein hält Klaus Liesen für die Unparteiischen den Kontakt zum Vorstand.

Neuer Fußballobmann

Bei Teilneuwahlen trat Indra Ganseforth die Nachfolge von Melanie Lehmann-Hopster als Frauenwartin und Daniel Stricker die von Markus Schwarte wahrgenommene Aufgaben als Fußballobmann an. Miriam von Lintel wurde als Nachfolgerin von Wolfgang Bühring, der sich nicht zur Wiederwahl gestellt hatte, als 3. Vorsitzende gewählt. Das von Thomas Schaffrath kommissarische wahrgenommene Amt des Jugendwartes teilen sich Joey Nijkamp (G- bis E-Jugend) und Jürgen Liesen (D- bis A-Jugend).