Kluse. Die Mitglieder der wirtschaftlich angeschlagenen Energiegenossenschaft Kluse haben ein Sanierungskonzept samt Preiserhöhung gebilligt. Spekulationen aus Mitgliederkreisen über eine bevorstehende Pleite erteilen Vorstand und Aufsichtsrat eine klare Absage.

„Die Zukunft ist gesichert. Es läuft gut weiter. Wir sind optimistisch“, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Hermann Borchers, der auch Bürgermeister (CDU) der Gemeinde Kluse ist, am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Von angeblicher Insolvenzgefahr geschweige denn -verschleppung könne keine Rede sein. Bei der nichtöffentlichen Mitgliederversammlung am Vorabend in der Gaststätte Ganseforth im Kluser Ortsteil Ahlen hätten die rund 50 anwesenden der insgesamt gut 100 Mitglieder Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig entlastet, berichtet Borchers. Ebenfalls geschlossen seien Preisanpassung und Sanierungskonzept gebilligt worden. Kritische Nachfragen habe es nicht gegeben.



„Wir sind auf einem guten Weg, die Genossenschaft erfolgreich weiterzuführen“, sagt auch Vorstandsmitglied Hans Liesen. Angesichts anderslautender Behauptungen betonen sowohl er als auch Borchers auf Nachfrage, dass die Genossenschaftsmitglieder im Pleite-Fall lediglich mit ihrem Anteil (100 Euro) haften würden. So habe es auf der Versammlung im Übrigen auch ein Vertreter des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems erklärt.

"Keine Haftung mit Privatvermögen"

Ralf Peter Janik vom Genossenschaftsverband verweist dazu auf Anfrage auf Paragraf 2 des Genossenschaftsgesetzes. Demnach haftet für Verbindlichkeiten einer Genossenschaft den Gläubigern gemäß nur das Vermögen der Genossenschaft. „Somit gibt es grundsätzlich keine Haftung der Mitglieder mit ihrem Privatvermögen“, erklärt Janik.

Rund 100 Haushalte angeschlossen

Nach Angaben eines Mitgliedes, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sei die Situation der Genossenschaft in der Versammlung im Groben dargestellt worden, ohne auf Details einzugehen. Vorstand und Aufsichtsrat hatten Ende 2018 in einem Brief an ihre Mitglieder mitgeteilt, dass das wirtschaftliche Überleben der Energiegenossenschaft nur durch sofortige Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs gesichert werden könne. An das Kluser Nahwärmenetz sind Borchers zufolge etwa 100 Haushalte sowie öffentliche Gebäude wie die Grundschule und die Malteser-Rettungswache angeschlossen. Betrieben wird es mit Wärme aus den Biogasanlagen zweier Landwirte im Ort.

Wärmelieferanten und Gläubiger verzichten

Der Genossenschaft zufolge verzichten Wärmelieferanten und Gläubiger im Zuge der Sanierung auf einen Großteil von Altforderungen. Die Mitglieder zahlen künftig 6,81 Cent pro Kilowattstunde statt wie bisher 6,55 Cent. Zudem wird ein 1,20-Cent-Rabatt gestrichen – macht folglich also 8 Cent pro Kilowattstunde (plus Mehrwertsteuer). Damit bleibe sie preislich dennoch attraktiver als bei einer Grundversorgung durch Erdgas, argumentiert die Genossenschaft.

Gaskraftwerk geplant

Wie Borchers und Liesen übereinstimmend berichten, sollen Schwachstellen im Netz mithilfe von Sensoren ermittelt und beseitigt werden. Ein unterstützendes Gaskraftwerk als zusätzliche Absicherung solle nicht mehr auf dem Hof einer der beiden Wärmelieferanten, sondern an anderer Stelle in Ahlen errichtet werden. Borchers zufolge ist eine Ausweitung des Netzes nicht geplant. An das bestehende könnten aber weitere Haushalte angeschlossen werden. Nach Informationen unserer Redaktion wurde der Netz-Wärmeverlust in der Versammlung mit 40 Prozent beziffert.

Neue Mitglieder im Aufsichtsrat

Mit der Sanierung beauftragt ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbH in Osnabrück. Ein Sprecher der Gesellschaft äußerte sich auf Anfrage unter Verweis auf betriebsrechtliche Gründe nicht zu Einzelheiten. „Das Konzept wird erfolgreich umgesetzt“, sagte er.

Neben Borchers und Werner Rohe neu in den Aufsichtsrat berufen wurden Karl Schweers, Hans-Hermann Schulte und Wilhelm Liesen.