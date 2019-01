jsie Dörpen. Die Freiwillige Feuerwehr Dörpen hat die Zahl ihrer Einsatzstunden 2018 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Das teilte Ortsbrandmeister Wilfried Ahlers während des Feuerwehrfestes im Saal Stricker mit. Im Mittelpunkt des Festes stand eine besondere Ehrung.

94 Einsätze verzeichnete die Feuerwehr Dörpen laut Ahlers im Jahr 2018. Dabei seien 2967 Einsatzstunden, doppelt so viele wie 2017, geleistet worden. Zum dritten Mal in Folge seien die Einsatzzahlen gestiegen. Mit insgesamt 44 Dienstabenden hätten die Einsatzkräfte knapp 4755 Stunden geleistet, so Ahlers. Besonders der extrem trockene Sommer und der Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände in Meppen seien ursächlich für das hohe Einsatzaufkommen gewesen. Zudem hätten umliegende Feuerwehren immer häufiger den Rüstwagen und die Drehleiter bei speziellen Einsätzen angefordert.

Neuer Einsatzleitwagen in Aussicht

Ein herausragendes Ereignis war Ahlers zufolge die Indienststellung des neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF) 4000 im November. Die Anschaffung sei erforderlich geworden, da das knapp 30 Jahre alte Vorgängerfahrzeug nicht mehr den Anforderungen entsprochen habe. Ein besonderer Dank galt der Samtgemeinde Dörpen für die gute Zusammenarbeit und der Abwicklung bei der Neuanschaffung. Auch für das Jahr 2019 ist nach den Worten des Brandmeisters eine Neuanschaffung geplant. Vermutlich im Herbst werde ein neuer und mit modernster Technik ausgestatteter Einsatzleitwagen in Dienst gestellt.

Dank und Respekt

Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken (CDU) dankte der Feuerwehr im Namen des Rates, der Verwaltung, sowie der Gemeinden Dörpen, Neudörpen, Lehe und Neulehe „für den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Bevölkerung“ im vergangenen Jahr. „Ihr macht einen fantastischen Job, wofür man großen Dank und Respekt zollen muss“, führte Wocken fort. Ein großer Dank galt auch der Alters- und Ehrenabteilung, die viele Jahrzehnte einen herausragenden Dienst in der Feuerwehr geleistet habe.

Zwei Ehrenabzeichen in Silber

Im Mittelpunkt des Festes standen die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Dörpen. Hans-Bernd Ahlers, stellvertretender Brandabschnittleiter Nord, zeichnete im Namen des Kreisfeuerwehrverbandes Aschendorf-Hümmling Wilhelm Funke mit dem Ehrenabzeichen für 60-jährige Mitgliedschaft in Gold aus. Funke hatte bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst jahrelang Posten im Ortskommando der Feuerwehr Dörpen bekleidet.

Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff zeichnete Bernd Thieke und Wolfgang Pelle mit dem Niedersächsischen Ehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft aus. Gemeindebrandmeister Horst Kloppenburg beförderte Ralf Sievers zum Oberbrandmeister, Jens Sievers zum Brandmeister, Werner Connemann zum Hauptlöschmeister sowie Renè Klahsen zum Löschmeister.

Knapp 2800 Feuerwehrleute im Emsland

Dyckoff verwies darauf, dass im Emsland knapp 2800 Feuerwehrfrauen und -männer, in den 54 Feuerwehren des Landkreises Emslandes Einsatz leisteten. Eine Statistik sage aus, dass 80 Prozent der Notfälle im Katastrophenschutz von den Feuerwehren abgearbeitet werden. Eine weitere Statistik verdeutliche, dass knapp 80 Prozent der Brände durch die Freiwilligen Feuerwehren gelöscht werden. Diese Erhebungen verdeutlichten die Wichtigkeit der Einsatzkräfte, betonte Dyckhoff. Dafür benötige man aber nicht nur gutes Personal, sondern auch modernste Technik, so der Kreisbrandmeister.