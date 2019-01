Kluse . Die Energiegenossenschaft Kluse kämpft offenbar ums wirtschaftliche Überleben. Das geht aus einem Schreiben der Genossenschaft, die ein Nahwärmenetz in der Gemeinde aufgebaut hat und betreibt, an die Mitglieder hervor. Nach den Worten des Aufsichtsratsvorsitzenden Hermann Borchers besteht jedoch kein Anlass zur Panik.

Sicher ist, dass die Genossenschaft mit Jahresbeginn den Arbeitspreis angehoben hat. Statt wie bisher 6,55 Cent pro Kilowattstunde werden 6,81 Cent (plus Mehrwertsteuer) fällig. Zudem sieht sich die Genossenschaft gezwungen, einen ihrerseits seit 2017 gewährten Rabatt in Höhe von 1,20 Cent pro Kilowattstunde zu streichen. Borchers zufolge sind etwa 100 Haushalte an das Nahwärmenetz angeschlossen. Betrieben wird es mit Wärme aus den Biogasanlagen zweier Landwirte im Ort. Die Genossenschaft habe gut 100 Mitglieder, so Borchers.

Kostenanstieg "alternativlos"

In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, betonen Vorstand und Aufsichtsrat, dass die Zukunft der Energiegenossenschaft nur gesichert werden könne, „wenn auch Sie als Wärmekunden einen Beitrag zum zwingend notwendigen Sanierungsprozess leisten“. Der Kostenanstieg sei „alternativlos“.

Wie es in dem Schreiben weiter heißt, könne das wirtschaftliche Überleben der Energiegenossenschaft nur durch die sofortige Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs gesichert werden. Das habe eine Prüfung durch externe Sanierungsexperten ergeben.

Diverse Einschnitte

Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sei die Genossenschaft auf die Unterstützung aller Beteiligten – Gläubiger, Wärmelieferanten und Kunden – angewiesen. Im Rahmen einer gemeinsamen Sanierungslösung hätten sich die Gläubiger und Wärmelieferanten der Genossenschaft „trotz schmerzhafter Einschnitte auf beiden Seiten“ dazu durchgerungen, im Interesse des Fortbestandes der Energiegenossenschaft auf große Teile ihrer Altforderungen zu verzichten. Für die Zukunft sei darüber hinaus ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell vereinbart worden, das mit weiteren Einschnitten für beide Seiten verbunden sei und in diesem Jahr umgesetzt werden solle.

"Schmerzhafte Erkenntnis"

In dem Schreiben ist überdies von „schmerzhafter Erkenntnis“ die Rede, „dass das gegenwärtige Geschäftsmodell den heutigen Anforderungen und auch den geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr gewachsen ist“. Dabei seien die Vorzüge der Nahwärmeversorgung unbestritten. Als Argumente listen Vorstand und Aufsichtsrat eine umweltschonende und nachhaltige Form der Wärmeerzeugung sowie die „Unabhängigkeit von global tätigen Energielieferanten“. Dies seien wichtige Aspekte für die Gründung der Genossenschaft vor einigen Jahren gewesen.

Überdies gehöre die Genossenschaft trotz des Kostenanstiegs im Bundesdurchschnittsvergleich weiter zu den günstigsten Nahwärmeanbietern. Zudem werde sie auch in diesem Jahr für viele Abnehmer weiter preislich attraktiver sein als die Grundversorgung mit Erdgas, beteuern Vorstand und Aufsichtsrat.

Ein Versprechen

Den jetzigen Kostenanstieg verbindet die Genossenschaft mit dem Versprechen, „künftig für alle Wärmekunden eine verlässliche Versorgung mit Nahwärme sicherstellen zu wollen“. Dem Schreiben zufolge verhehlen Vorstand und Aufsichtsrat nicht, dass es im Nahwärmenetz aktuell Schwächen gebe. „Wir sind gewillt, diese durch Hinzuziehung von Experten grundlegend anzugehen und bestmöglich zu beheben“, heißt es. Bestandteil einer „umfassenden Sanierungslösung“ werde deshalb eine deutliche Investition in die Wärmeerzeugung und vorhandene Netzinfrastruktur sein, unterstreicht die Genossenschaft. Borchers erklärt dazu auf Nachfrage unserer Redaktion, dass entlang des Netzes Messpunkte eingerichtet würden, um die Schwachstellen zu lokalisieren und zu beheben. Zudem solle bei einem der beiden Landwirte ein unterstützendes Gaskraftwerk installiert werden. Dadurch solle zu jeder Zeit und insbesondere auch bei niedrigen Temperaturen die Wärmeversorgung gesichert werden.

Kindergarten ein potenzieller Abnehmer

Borchers zeigt sich von dem Konzept unverändert überzeugt. So sei beispielsweise der Kindergarten, der in Kluse gebaut werden soll, ein potenzieller Abnehmer. Gemeinsam solle es gelingen, die Genossenschaft als einen jederzeit verlässlichen Wärmeversorger aufzustellen.