Heede. Am Samstagabend gegen 19.50 Uhr sind die Feuerwehren Heede und Dersum in die Straße „Am Kindergarten“ gerufen worden. Erster Meldung zur Folge brannte es bei dem Kindergarten St. Michael auf der Terrasse.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Heede, stellte sich schnell heraus, dass es nicht beim Kindergarten brannte, sondern am Haus daneben. Dort brannten Mülltonnen. Wie ein Feuerwehrsprecher der Samtgemeinde Dörpen weiter mitteilte, hatten aufmerksame Nachbarn das Feuer entdeckt und gingen bereits mit Feuerlöschern gegen den Brand vor. Das Feuer hatte sich auf das mit Kunststoffbrettern ausgelegte Terrassendach ausgebreitet. Durch ein Abluftrohr in der Küche zog der Rauch bereits in das Haus. Das Feuer konnte vor dem Übergreifen auf das gesamte Wohnhaus von den Feuerwehren mit Wasser gelöscht werden. Mit einer Wärmebildkamera wurden die restlichen Glutnester erkannt und abgelöscht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Heede und Dersum mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften.