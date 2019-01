Dörpen. Mit klarem Ziel vor Augen haben sich der Landratskandidat Marc-André Burgdorf und der Samtgemeindebürgermeisterkandidat Hermann Wocken beim CDU-Neujahrsempfang in Dörpen präsentiert. Beide treten am 26. Mai zur Wahl an. Vorab stellten sie ihren Blick auf das Emsland und Dörpen vor.

Schon in der Begrüßung verwies die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Silke Kuhl auf den 26. Mai als wichtiges Datum, an dem das Europaparlament gewählt werde – zu der auf CDU-Seite der Sögeler Jens Gieseke wieder antritt – die Wahl des Landrats mit dem CDU-Kandidaten Marc-André Burgdorf und die Wahl des Dörpener Samtgemeindebürgermeisters um Amtsinhaber Hermann Wocken (CDU). "Ich finde, dass Wählen Bürgerpflicht ist", sagte Kuhlen und verwies in dem Zuge auf einen Europa-Abend, der am 7. März in Dörpen mit dem Kandidaten Gieseke stattfinden werde.

Auch Wocken rief zu einer guten Beteiligung an der Wahl auf, bei der es auch um den Posten des Gemeindedirektors für Dörpen gehe und bat um die Stimme der Gäste zu seinen Gunsten. "Ich würde gerne für Euch weiterarbeiten", sagte er und beteuerte, dass er Spaß an seiner Arbeit habe. Bei dem Empfang bedankte er sich mit Blick auf den Tag des Ehrenamtes am 29. April bei den mehr als 60 Vereinen, die es in Dörpen gebe. Er bezeichnete das Engagement als "faszinierend" und "phänomenal".









Ebenfalls positiv äußerte er sich über die Entwicklung der Gemeinde Dörpen. "Das war wieder ein ungewöhnlich erfolgreiches Jahr", sagte Wocken. "Dörpen ist umgebuddelt worden", stellte er mit Blick auf die Breitbandversorgung fest und sprach sich für die flächendeckende Versorgung aus: "Jeder muss einen Anschluss erhalten." Er sei so wichtig, wie eine Wasserleitung. Weiter betonte er die im Ort verfügbaren "hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen" im Bereich Optometrie, Schuhorthopädie und Handrehabilitation. Außerdem sei die medizinische Versorgung im MVZ verbessert worden.

Vorangetrieben worden seien die Innenverdichtung und Erweiterungen von Bau- und Gewerbegebieten, die auch Thema in 2019 sein werden. Große Freude äußerte der amtierende Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor über die Investition von UPM Nordland in die Papiermaschine 2. "Das gibt uns allen viel Sicherheit."

Verunsicherung dagegen verzeichnet Landratskandidat und Kreisderzenent Burgdorf – zumindest in Deutschland, obwohl es den Deutschen so gut gehe, wie nie zuvor. "Es macht einem Angst, dass England die EU verlassen will", sagte er, ebenso radikale Tendenzen in manchen europäischen Ländern. "Das sollte uns Angst machen." Besorgt zeigte sich er sich auch bei den Umfragewerten der CDU, die "alles andere als 'Lobet den Herrn' sind". Das gelte auch für die SPD. Hoffnungsvoller zeigte er sich bei der Entwicklung des Emslandes, das sich seit den 1950er Jahren vom "Armenhaus der Republik" zur "Vorzeigeregion" entwickelt habe. Bei einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent könne man von "faktischer Vollbeschäftigung" sprechen.

Burgdorf sprach sich dennoch für eine aktive Wirschaftsförderung aus. Die duale Ausbildung müsse angesichts des Fachkräftemangels stärker beworben werden. „Studieren ist nicht der Königsweg“, sagt er. Auch bei der Infrastruktur müssten die Planungen weitergehen. „Es wäre fatal, wenn wir sagen, wir sind satt.“ Schließlich warb auch Burgdorf, derzeit Kreisdezernent, für die Stimmenabgabe zu den Wahlen. „Wenn Sie am 26. Mai Gieseke, Wocken und mich wählen, haben Sie alles richtig gemacht.“