Dörpen. Neue Schiedsrichter braucht das Emsland: Der jüngst in Dörpen gestartete Lehrgang der Fußball-Schiedsrichtervereinigung ist auf große Zustimmung gestoßen. Etwa sechzig Teilnehmer aus dem gesamten nördlichen Emsland arbeiten im siebenwöchigen Kurs auf die Prüfung am 21. Februar hin.

Was passiert eigentlich, wenn der Ball während des Spiels platzt? Darf man tatsächlich mit einem Gipsarm Fußball spielen? Und wie verhält es sich mit Festival-Armbändern? Fragen, die selbst der erfahrene Fußballfan kaum zu beantworten weiß. Der neue Lehrgang der Schiedsrichtervereinigung Emsland soll hier Abhilfe schaffen und klärt in einem siebenwöchigen Kurs etwa sechzig Teilnehmer über die Kniffe und Besonderheiten des Schiedsrichterwesens auf.

Die Zahl der neuen Schiri-Anwärter verwunderte dabei sogar die Organisatoren, die die gesamte Gruppe kurzerhand in zwei Blöcke aufteilten. Schiedsrichter Jens Stahl war überrascht: „Damit konnte keiner von uns rechnen. Zwanzig Leute, okay. Aber sechzig Teilnehmer?“ In Zusammenarbeit mit Ramona Goldenstein, Lehrwärtin im nördlichen Emsland, leitet Stahl den Kurs. „Wir haben in der Presse geworben und über die aktiven Schiedsrichter viele Flyer verteilt. Außerdem ging es in den sozialen Medien rund",versuchte sich Goldenstein an einer plausiblen Erklärung für die extrem große Teilnehmerzahl.

Die beiden Organisatoren führen den Kurs im Vereinsheim von Blau-Weiß Dörpen mit der möglichen Lockerheit und der nötigen Disziplin. Denn auch wenn sich die Teilnehmer durchaus lernbegierig zeigen - gequatscht wird hier dennoch. Zusammengesetzt ist die Lerngruppe aus nahezu allen Alterskategorien, wobei die Jüngeren eindeutig in der Mehrzahl sind.

„Leider ist die Zahl der weiblichen Teilnehmer wieder ziemlich niedrig“ Ramona Goldenstein, Lehrwärtin

„Leider ist die Zahl der weiblichen Teilnehmer wieder ziemlich niedrig“, bedauerte Goldenstein. Lediglich zwei sind es in diesem Jahr. „Das ist im kompletten Emsland so. Es wäre natürlich schön, wenn es ein paar mehr wären“, so Goldenstein. „Im vergangenen Jahr hatten wir einmal sechs Frauen dabei. Aber zwei sind leider eher der Normalfall.“



Der Aufbau des Lehrgangs ist so simpel wie effektiv: Goldenstein führt durch die einzelnen Themenblöcke - von der Beschaffenheit des Spielfeldes bis zur Farbauswahl von Trikots und Bällen - und erklärt die Einzel- und Besonderheiten. Dazu bekommen die Teilnehmer regelmäßig Probetests ausgehändigt, die sie an das Format der Abschlussprüfung gewöhnen sollen.



Dreißig Fragen, fünf Fehler sind erlaubt. Da wundert es kaum, dass in den ersten Übungsstunden fast alle Teilnehmer „durchfallen“. Am Ende des Lehrgangs sollte die Prüfung jedoch kein Problem mehr darstellen, betonte Goldenstein.

„Wie viele dann am Ende tatsächlich Schiedsrichter werden, kann man nur schwer sagen“, erklärte die Lehrwärtin. Einige würden sich den Kurs lediglich für den Trainerschein anrechnen lassen, andere seien nur aus Kollegialität zu ihren Freunden dabei.

Abgerechnet wird für alle am 21. Februar. Denn dann zeigt sich, wer über platzende Bälle, Gipsarme und Festival-Armbänder am besten Bescheid weiß.