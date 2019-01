Wippingen . Die Volksbank Emstal investiert in der Gemeinde Wippingen. Die Filiale an der Turmstraße wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Er soll im Laufe des Jahres fertiggestellt sein.

„Wir wollen damit den Ort und natürlich unsere Position in der Kundschaft stärken,“ betont Vorstandssprecher Wilfried Freerks in einer Pressemitteilung. Wie es darin weiter heißt, sei das alte Gebäude in die Jahre gekommen und entspreche nicht mehr den technischen und räumlichen Ansprüchen einer modernen Geschäftsstelle. In Zusammenarbeit mit den ansässigen Firmen wie dem Architekturbüro Hans Kuper (Dörpen) werde inmitten von Wippingen ein Neubau entstehen, der sich mit seiner ortstypischen Bauweise dem Gemeindebild anpasse. Zur Investitionssumme macht die Bank in ihrer Mitteilung keine Angaben.

Eine strategische Entscheidung

„Es ist eine strategische Entscheidung. Als digitale Regionalbank wollen wir online wie vor Ort ein kompetenter Partner für unsere Kunden bleiben“, erklärt Freerks. Die neue Filiale bietet nach Angaben der Genossenschaftsbank mehr Raum für Beratungen und auch der SB-Bereich mit Geldautomaten werde großzügiger und heutigen Maßstäben angepasst. Darüber hinaus entstehe ein neues Sicherheitskonzept für das ganze Gebäude.

Übergangsweise in Container

„Bereits im Januar werden die Abrissarbeiten beginnen. Während der Umbaumaßnahmen wird die Kundenbetreuung als Übergangslösung im Container in der Nähe des Dorfladens fortsetzen“, sagt Geschäftsstellenleiter Heinrich Jungeblut.

"Der Aufwand wird sich lohnen"

Nach den Worten des neuen Volksbank-Vorstandes Stefan Möhlenkamp-Röttger sehen die Planungen vor, „spätestens im letzten Quartal dieses Jahres das neue Gebäude beziehen zu können. Für die Umstände während der Baumaßnahmen bitten wir unsere Kunden jetzt schon um Entschuldigung. Doch dieser Aufwand wird sich lohnen“, ist sich Möhlenkamp-Röttger sicher.

Ortsmittelpunkt wird aufgewertet

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Gerdes ist hiervon überzeugt: „Der Ortsmittelpunkt wird durch die neue Filiale aufgewertet. Die Volksbank Emstal setzt hiermit ein klares Zeichen, dass der Standort erhalten bleibt. Das freut mich als Wippinger wie als Aufsichtsratsmitglied.“