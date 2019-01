Lehe. Den Titel "Brautpaar des Jahres" dürfen Lisa und Günther Tellmann aus Lehe derzeit tragen. Wie es dazu kam, welche Vorzüge sie dadurch haben und was in den vergangenen Wochen passiert ist, berichteten die 25-jährige Braut und ihr sechs Jahre älterer Ehemann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Alles begann vor etwa einem Jahr mit einem Aufruf des Radiosenders FFN, den Lisa Tellmann, die damals noch Kampling hieß, hörte. Dort war von dem Gewinn eines Brautkleides und eines professionellen Fotoshootings, beides bezahlt vom Brautmodenausstatter Dodenhof in Posthausen bei Bremen, die Rede. "Zu diesem Zeitpunkt war unsere Hochzeit am 8. Juni 2018 bereits fest terminiert, ich hatte mir auch bereits ein Brautkleid bei einem Händler in Bremen ausgesucht. Richtig glücklich war ich mit der Wahl aber nicht", erinnert sich die gelernte Krankenschwester.

Bräutigam war zunächst nicht eingeweiht

Die Emsländerin bewarb sich, zunächst ohne eine Information an ihren Freund Günther. Sie schickte ein Foto der beiden ein und eine Beschreibung, wie sich beide kennengelernt haben. Beides war nämlich die Grundvoraussetzung, um als "Brautpaar des Jahres" von einer Jury ausgewählt zu werden. Ein frecher Spruch von Lisa Tellmann war im Juli 2015 dafür verantwortlich, dass sich beide kennenlernten: "Ich habe damals im Marien-Hospital in Papenburg gearbeitet, Günther war dort wegen eines Innenbandriss im Knie in Behandlung. Ich habe das auf dem Flur mitbekommen und ihm zugerufen: ,Wenn man kein Fußball spielen kann, sollte man es besser lassen'."

Kennenlern-Geschichte und Bewerbungsfoto überzeugten



Die Geschichte und das Foto überzeugten die Jury, die unter mehr als 600 Brautpaaren im ersten Schritt vier Paare auswählte. Lisa und Günther Tellmann gehörten dazu. "Irgendwann meinte ich dann zu Günther: ,Du, morgen früh könnte FFN-Morgenmän Franky anrufen' ", erzählt Lisa Tellmann, die durch einen Anruf einer Redakteurin des Radiosenders von der Vorauswahl der Jury erfahren hatte. Am nächsten Morgen saßen beide dann um 6.50 Uhr senkrecht im Bett. "Wir haben in der Nacht kaum geschlafen, waren ziemlich nervös", so die 26-Jährige, die aus Herbrum stammt und seit Mitte 2016 mit ihrem jetzigen Mann in Lehe wohnt.

Moderator Frank Schambor und sein Team riefen dann tatsächlich an und Lisa Tellmann erzählte ihm die Kennenlerngeschichte. Der hielt sie sogar für filmreif und scherzte: "Moment, Steven Spielberg ruft gerade an. Hollywood ruft!" Als "Franky" die Nachricht überbrachte, das Paar sei unter den letzten Vier, freute sich Lisa Tellmann unüberhörbar. Sie kreischte ins Telefon, lachte laut und sagte: "Oh Gott, eine weitere Nacht nicht schlafen." Co-Moderatorin Caro Gawehns antwortete: "Wie wird das erst bei der Hochzeit, meine Liebe."

Am nächsten Morgen folgte dann erneut ein Anruf von "Morgenmän Franky", Caro Gawehns las die Entscheidung der Jury vor: "Wir haben uns für Lisa und Günther entschieden, weil sie so ein verliebtes und glückliches Lächeln haben, eine tolle Kennenlerngeschichte erzählten, sie die perfekten Gesichter für die Kampagne haben und die Braut sich schon so unwahrscheinlich groß über die engere Auswahl gefreut hatte." Als Lisa Tellmann erneut laut quiekend ins Telefon schrie, sagte Caro Gawehns: "Autsch!"

Ein "Prinzessinnen-Kleid, so richtig pompös" wünschte sich die 25-Jährige, berichtete sie der Moderatorin.

Am Nachmittag wurde Bräutigam Günther noch einmal angerufen und nach seinen Gefühlen nach der frohen Botschaft befragt:

"Die Sache hat ziemlich große Kreise gezogen, wir wurden wochenlang darauf angesprochen", schildert Günther Tellmann, der gelernter Elektrotechniker ist und für ein Unternehmen aus Süddeutschland im Bereich Messtechnik im Vertrieb tätig ist. Die Verletzung beim Fußball hatte er sich im übrigen bei einem Spiel für den SuS Lehe zugezogen.

Brautkleid im Wert von 2700 Euro

Das pompöse Kleid suchte sich die Braut dann wenige Wochen später auch in Posthausen aus, es hätte bei einem regulären Kauf rund 2700 Euro gekostet. Wichtig waren der Braut dabei Lochstickereien im oberen Bereich des Kleides, die einen Blick auf die Haut freigeben, und eine lange Schleppe. In dem Traumkleid heiratete Lisa Tellmann am 8. Juni 2018 ihren Mann Günther in der Herz-Jesu-Kirche in Lehe, mit 135 Gästen feierten sie im Alten Güterbahnhof in Papenburg.

Das professionelle Fotoshooting fand schließlich am 2. August in einem angemieteten Haus in Ritterhude im Landkreis Osterholz nördlich von Bremen statt. Neben der Profi-Fotografin Marta Urbanelis hatte Dodenhof dafür auch eine Visagistin und Friseurin sowie eine Floristin engagiert. Drei Stunden lang wurde Lisa Tellmann schick gemacht, beide wurden rund sechs Stunden lang an etwa zehn verschiedenen Orten des Hauses und des Grundstücks fotografiert.



Damit beide möglichst authentisch und gefühlvoll vor der Kamera miteinander umgingen, spielte die Fotografin nicht nur einige Lieblings-Lieder des Brautpaares. "Beim Lied ,Ein Teil von meinem Herzen' von Jonathan Zelter musste ich sogar weinen, aber das war gewollt von der Fotografin und für die Bilder von Vorteil", sagt die Braut. Um das Paar zum Lachen zu bringen, hatte die Fotografin einen Trick auf Lager. "Ich musste Lisa einige Gemüsesorten möglichst erotisch ins Ohr flüstern", erzählt der 31-Jährige. Dabei mussten beide mehrmals so kräftig lachen, dass dabei die ihrer Ansicht nach schönsten Fotos entstanden sind.

Bild auf Titelseite einer Broschüre

Auch wenn das Fotoshooting inzwischen einige Wochen her ist, beginnt für die beiden Leher nun eine spannende Zeit. "Beide sind jetzt die Gesichter unserer aktuellen Brautkampagne. Wir haben eine Hochzeitsbroschüre veröffentlicht, die Auflage beträgt 5000 Stück. Die 48-seitige Broschüre liegt in unserem Brautsalon aus und die Bilder werden auch online auf unserer Homepage gezeigt", berichtet Michaela Strube. Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Dodenhof. Lisa und Günther Tellmann sind zu einem Hochzeitsberatertag am Freitag, 18. Januar 2018, ab 16 Uhr in Posthausen eingeladen, bei dem sie als "Brautpaar des Jahres" vorgestellt werden. Im Laufe des Jahres wird der Brautmodenausstatter der Sprecherin zufolge die Bilder voraussichtlich für weitere Pressezwecke, Plakate oder Ankündigungen nutzen.