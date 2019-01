Walchum. 300 Euro spendeten drei Marktfrauen aus Walchum für den acht Monate alten Paul aus Meppen, der an einem seltenen Gendefekt erkrankt ist. Dafür brauchte er eine passende Stammzellspende, die inzwischen gefunden wurde.

Mitte Dezember fand zugunsten des Jungen eine Typisierungsaktion in Meppen statt. Anfang Januar kam dann die erlösende Nachricht, dass ein passender Spender gefunden worden ist. Mit ihrer Geldspende wollten die Walchumer Marktfrauen Änne Germer, Thea Gruber und Marianne Meyer die alleinerziehende Mutter unterstützen, die durch die vielen Fahrten zu den Ärzten und Krankenhäusern hohe finanzielle Belastungen hat.

Die drei Frauen, die sich jeden Mittwoch zu einem Kaffeeplausch auf dem Wochenmarkt in Walchum treffen, lasen in der Ems-Zeitung vom Schicksalsschlag der Familie. Sie beschlossen spontan, Paul und seiner Mutter mit dem Erlös aus dem Verkauf von Glühwein und Kinderpunsch auf dem Wochenmarkt, zu helfen. Nach dem Einholen einer Erlaubnis vom Bürgermeister Alois Milsch (CDU) für diese Aktion, entwarfen und druckten die Damen Werbeplakate, verteilten Handzettel in den Geschäften und ließen einen Aufruf zur Unterstützung auf der Webseite der Gemeinde Walchum veröffentlichen. Die Gemeinde stellte eine Verkaufsbude zur Verfügung. Mehrere Firmen spendeten den Glühwein und den Punsch. An drei Markttagen wurden die Getränke zum Verkauf angeboten. Am ersten Tag war der Absatz noch recht schleppend, dann aber sprach sich die Aktion herum, und es kamen immer mehr Leute. Da viele Gäste mit einer Spende den geforderten Preis aufrundeten, konnten die Marktfrauen einen ansehnlichen Betrag kürzlich an Pauls Mutter Franziska Meyd überreichen.