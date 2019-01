Dörpen. Am Freitag, 8. Februar, lädt UPM Nordland Papier in Dörpen zur „Nacht der Ausbildung“ ein. Dann haben interessierte Schüler ab 14 Jahren zusammen mit ihren Eltern die Möglichkeit, sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren.

Wie UPM in einer Pressemitteilung erklärte, können sich alle jungen Menschen, die Interesse zeigen, von 15 bis 21 Uhr bei einer Werksführung über die angebotenen Ausbildungsberufe bei Nordland Papier GmbH, UPM Sales GmbH, nortrans Speditionsgesellschaft mbH und NorService GmbH informieren.

Zahlreiche Ausbildungsberufe werden präsentiert

Dazu zählt eine ganze Palette an Ausbildungsmöglichkeiten: Industriemechaniker, Industriekaufmann, Papiertechnologe, Staatlich geprüfter Berufskollegiat für die Fachrichtung Papiertechnik, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, Maschinen- und Anlagenführer, Technischer Produktdesigner, Elektroniker für Betriebstechnik sowie Betriebswirt im Studium Bachelor of Arts. Zudem werden Plätze für FOS-Praktikanten im technischen und kaufmännischen Bereich angeboten.

Rundgang über zweieinhalb Stunden

Während des zweieinhalbstündigen Rundgangs werden Auszubildende und Ausbilder vor Ort über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten informieren und Fragen beantworten. Die letzte Führung findet um 18.45 Uhr statt. Es wird um festes Schuhwerk gebeten.

Anmeldung bis 5. Februar

Um die Organisation zu erleichtern, ist eine Anmeldung bis zum 5. Februar notwendig. Entweder per E-Mail an imke.korte@upm.com, telefonisch unter 04963/4011870 oderper Post an UPM Nordland Papier, Nacht der Ausbildung, Nordlandallee 1, 26892 Dörpen.