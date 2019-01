Heede. Die Kanne-Gruppe aus Heede/Dersum hat sich in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren gegen insgesamt 35 Bewerber durchgesetzt und den Zuschlag für eines von fünf Restaurants im Humboldt Forum im Neubau des Berliner Schlosses bekommen. Weiteres großes Projekt ist das Hauptrestaurant im größten Krankenhaus Österreichs in Wien.

„Momentan ist da noch Rohbau“, sagt Kanne-Gruppe-Geschäftsführer Hermann Kanne über die aktuelle Bauphase im Berliner Humboldt Forum, das in der aktuell noch laufenden Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses untergebracht ist. Zum Forum gehören Dauerausstellungen und Museen. Termine zur Bauaufnahme seien in den kommenden Wochen. Mit einer Fertigstellung des Restaurants rechnet Kanne im Sommer 2020. Es werde eines von insgesamt fünf sein, die Platz in dem Forum finden. Das Objekt der Kanne-Gruppe erstrecke sich über eine Fläche von 1300 Quadratmetern im Erdgeschoss des Gebäudes und sei damit das größte dort.









Gestaltet werde das Restaurant von hauseigenen Architekten – „passend zum Museumscharakter“. Die Pläne für die Gestaltung des Restaurants sind noch in Arbeit. Kanne lieferte zwar einen ersten Entwurf, allerdings sei das Unternehmen gerade in Verhandlung mit dem US-amerikanischen Architekten Jordan Mozer aus Chicago. Außerdem „arbeiten wir wahrscheinlich mit Fernsehköchen aus Berlin“, sagt Kanne. Die Speisekarte beinhalte „eine Komposition von internationalen Gerichten“, heißt es auf der Kanne-Webseite. Sie werde teilweise als „Crossover“-Küche gestaltet, als in einem Mix aus verschiedenen landestypischen Gerichten.

Planer rechnen mit drei Millionen Gästen im Jahr

Geht das Projekt an den Start rechnen die Planer Kanne zufolge mit drei Millionen Gästen pro Jahr – im schlechtesten Fall. Dem Besucherstrom zuträglich sein dürfte der freie Eintritt, der als Pilotprojekt im Humboldt Forum vorgesehen ist und nach drei Jahren evaluiert werden soll. Nach jetzigem Stand soll es ab Ende 2019 schrittweise öffnen. In dem Wiederaufbau des Berliner Schlosses, der rund 600 Millionen Euro kostet, sollen mehr als 20.000 Objekte aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien zu sehen sein.





Wie viel Geld der Unternehmer für das Berliner Projekt investiert, wollte er auf Nachfrage nicht mitteilen – ebenso beim Zuschlag für die Gastronomie im Neubau des Krankenhaus Nord in Wien. In der österreichischen Hauptstadt wird Kanne das Hauptrestaurant für Mitarbeiter und Gäste sowie ein direkt angedocktes Konferenzcenter aufbauen. Wie Kanne sagt, handelt es sich um „das größte Projekt in Europa im Krankenhausbau“. Die Fertigstellung sei für Sommer 2019 vorgesehen.

Fertige Konzepte zum 30-jährigen Jubiläum in 2020

Die Gastronomie an Krankenhäusern ist eines der markanten Standbeine der Kanne Group Investment AG, ebenso eine eigene Kafferösterei im Restaurant und Bürogebäude des Unternehmens - dem Kannelloni - im Green Energy Park in Heede. Auch der Immobiliensektor ist Teil des Unternehmens. Der Standort soll – wie auch die in Berlin, Hamburg, Augsburg und Wien weiter ausgebaut werden, sagte Unternehmenschef Kanne. In Heede an der A 31 ist derzeit eine Lagerhalle kurz vor der Fertigstellung. Ein Grillhaus, eine neue Rösterei und das erste Hotel der neuen Kette „Fasson“ sind dort noch geplant. „Zum 30-jährigen Jubiläum sollen alle Konzepte fertig werden“, kündigt Kanne für die Bereiche Hotel, Café und Restaurant an. Die Kanne-Gruppe besteht seit 1990.