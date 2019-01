Walchum. Zwei Männer aus Sustrum sind bei einem Unfall in Walchum am Montagnachmittag, 14. Januar, schwer verletzt worden. Der Fahrer war betrunken.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Süd-Nord-Straße, auf der die Männer gegen 16 Uhr mit ihrem Opel Astra in Richtung Walchum unterwegs waren. In einer Kurve verlor der 47-jährige Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der Opel kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte zurück über die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach auf einem Acker rechtsseitig der Straße. Beide Insassen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer stand zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.