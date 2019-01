Rollerfahrer bei Unfall in Heede schwer verletzt CC-Editor öffnen

Rettungskräfte sind zur Unfallstelle an der Kreuzung Dörpener Straße / B401 in Heede geeilt. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Heede. Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend an der Kreuzung Dörpener Straße / Bundesstraße 401 in Heede schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte die Vorfahrt eines Auto missachtet.