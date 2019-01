Wippingen. Es ist eine langjährige Tradition im Heimatverein Wippingen, verdiente Gemeindemitglieder mit der Überreichung der Tunschere auszuzeichnen. In diesem Jahre wurde Gerd Hempen diese Ehre zuteil.

Nach Angaben des Heimatvereins war Hempen sechs Jahre im Vorstand tätig und schwerpunktmäßig für die Betreuung des Mühlenhofes in der Gemeinde Wippingen zuständig. Zudem engagierte sich der Geehrte im Sportverein und war maßgeblich am Aufbau der Tennissparte beteiligt. Hempen freute sich über die Tunschere und betonte, dass ihm die Vereinsarbeit in der Gemeinde sehr am Herzen liege. Im letzten Jahr konnte das von Hermann Holtermann gefertigte kleine Kunstwerk Hermann Bicker überreicht werden.