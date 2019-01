Dörpen/Lathen. Sturmtief "Benjamin" hat auch im nördlichen Emsland für erste Probleme im Straßenverkehr gesorgt: Die Autobahn 31 musste am Dienstagabend zwischen Dörpen und Lathen gesperrt werden. Am Mittwochmorgen wurde sie gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben.

In dem Abschnitt wird seit mehreren Monaten die Fahrbahn saniert. Sturmböen sorgten am Dienstagnachmittag dafür, dass in Fahrtrichtung Süden (Bottrop/Oberhausen) mehrere Absperrbaken auf die Fahrbahn geschoben wurden. "Die Gefahr für den fließenden Verkehr war dabei so groß, dass eine Sperrung des Bereiches unumgänglich gewesen ist," wie Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, auf Nachfrage erklärte.

Die Sperrung wurde gegen 14.50 Uhr eingerichtet. Ursprünglich sollte die Sperrung im Laufe des Abends freigegeben werden, wenn der Sturm abgeflaut ist. Doch die Autofahrer mussten sich noch länger gedulden: Wie ein Sprecher des Einsatz- und Streifendienst Autobahn Lingen sagte, wurde die Sperrung erst gegen 8.30 Uhr aufgehoben.