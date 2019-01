Dörpen/Lathen. Sturmtief "Benjamin" hat auch im nördlichen Emsland für erste Probleme im Straßenverkehr gesorgt: Die Autobahn 31 musste bis in den Abend hinein zwischen Dörpen und Lathen gesperrt werden.

In dem Abschnitt wird seit mehreren Monaten die Fahrbahn saniert. Sturmböen sorgten am Dienstagnachmittag dafür, dass in Fahrtrichtung Süden (Bottrop/Oberhausen) mehrere Absperrbaken auf die Fahrbahn geschoben wurden. "Die Gefahr für den fließenden Verkehr war dabei so groß, dass eine Sperrung des Bereiches unumgänglich gewesen ist," wie Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, auf Nachfrage erklärte.

Die Sperrung wurde gegen 14.50 Uhr eingerichtet. Wie lange sie noch anhalten wird, konnte Dickebohm nicht sagen. Die Sperrung habe "bis auf weiteres Bestand" und dauerte auch gegen 18.45 Uhr noch an. Eine Sprecherin der Autobahnpolizei Wietmarschen teilte am Abend mit, die Sperrung werde erst dann aufgehoben werden können, wenn die Sturmwarnung aufgehoben werde. Das soll im Laufe des Abends der Fall sein.





Wir aktualisieren den Beitrag, sobald uns weitere Informationen vorliegen.