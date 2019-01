Ist 21-jähriger Dörpener in Tankstelle in Walchum eingebrochen? CC-Editor öffnen

Einen schnellen Ermittlungserfolg konnte die Polizei Emsland nach eigenen Angaben in Walchum verbuchen. Symbolfoto: David Ebener

Walchum/Dörpen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen Einbruch in eine Tankstelle am Freitag, 4. Januar in Walchum aufgeklärt. Ein 21-Jähriger aus Dörpen wurde vorläufig festgenommen, nach einem mutmaßlichen Mittäter wird noch gefahndet.