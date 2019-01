Dörpen. Erfolgreiche Titelverteidigung: Wie im Vorjahr hat die zweite Herrenmannschaft des SV Blau-Weiß Dörpen das 20. Neujahrs-Hallenfußballturnier um den sogenannten Cordes-Cup gewonnen.

Im Endspiel des Samtgemeindepokalturniers besiegten die Dörpener die Mannschaft des SV Neubörger mit 3:0. Zuvor hatte der SV Grün-Weiß Dersum in den Jahren 2016 und 2017 die begehrte Trophäe gewonnen.

SG-Bürgermeister Hermann Wocken (CDU) dankte ausdrücklich dem SV Blau-Weiß Dörpen für die wiederholte Ausrichtung der Traditionsveranstaltung. Pokalstifter Richard Cordes gab sich zuversichtlich, dass der Pokal auch in den nächsten 20 Jahren noch ausgespielt wird. Ausgezeichnet wurden Bernd Horstmann (SV Neuböger) als bester Torwart und das Team des SuS Lehe, weil es trotz des frühen Ausscheidens noch komplett bei der Siegerehrung in der Halle anwesend war.

Turnierserie auf drei Tage verteilt

Mit dem Hauptturnier endete eine auf drei Tage verteilte Turnierserie. Wettbewerbe wurden sowohl im Jugendbereich als auch unter Firmen- und Behördenmannschaften und Herrenteams ausgespielt. Bis 2015 hatte Jonny Bojer die Großveranstaltung organisiert. Seitdem liegt die Durchführung in den Händen von Hubert Bröring.

Am Ball waren im Hauptturnier in zunächst drei Vorrundengruppen der SV Neubörger, FC Neulehe, SuS Lehe (Gruppe A), SV Rot-Weiß Heede, SV Grün-Weiß Dersum, die SG SG Walchum-Hasselbrock (Gruppe B) SV Blau-Weiß Dörpen II, Viktoria Ahlen-Steinbild und SV Wippingen (Gruppe C).

Nach Durchführung der Vorrunde und zwei Zwischenrunden folgte ein Penaltyschießen um den dritten Platz zwischen GW Dersum und SG Walchum/Hasselbrock, dass die Grün-Weißen mit 4:3 für sich entschieden. Im Endspiel setzte sich BW Dörpen II mit 3:0 gegen den SV Neubörger durch.