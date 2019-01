Ideen für Kreiselgestaltung: Dörpener sollten Möglichkeit wahrnehmen

Dörpen. Die Gemeinde Dörpen ruft ihre Bürger dazu auf, sich an einem Wettbewerb zur Gestaltung zweier Kreisel an der Hauptstraße zu beteiligen. Die Menschen sollten diese Möglichkeit eigener Entwürfe ausreizen. Ein Kommentar.

Einmal austoben, bitte! Die Aufforderung der Gemeinde Dörpen, sich an der Gestaltung der Innenbereiche der beiden Verkehrskreisel an der Hauptstraße zu beteiligen ist eine Einladung, die die Bürger wahrnehmen sollten.

Die Resonanz des im Mitteilungsblatt „Dörpen (w)örtlich“ verfassten Aufrufs ist sicherlich noch ausbaufähig. Schließlich lassen sich auf den Flächen Ideen unterbringen, die den Charakter der Gemeinde und der darin lebenden Menschen unterstreichen könnten.

Beide Kreisel haben eine Fläche von 113 Quadratmetern, allerdings gilt für den, der an der gerade in der Sanierung befindlichen Neudörpener Straße liegt, eine Einschränkung. Der dort installierte Mast soll erhalten bleiben, heißt es vonseiten der Gemeinde. Dabei dürfte es an der Stelle schwierig werden, einen optischen Blickfang abseits der großen Anlage zu entwerfen: Chance und Herausforderung zugleich also.