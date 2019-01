Einbruch in Geschäftsgebäude in Dörpen CC-Editor öffnen

Einbrecher sind durch ein Toilettenfenster in ein Geschäftsgebäude in Dörpen eingebrochen. Foto: Archiv/Friso Gentsch/dpa

Dörpen. Durch ein Toilettenfenster sind Einbrecher in ein Geschäftsgebäude an der Rägertstraße in Dörpen eingedrungen. Sie stahlen einen Tresor.